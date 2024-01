(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

GARA VARIANTE GENERALE PRGC

“Con grande soddisfazione” Monica Amasio, Assessore all’Urbanistica di Asti, annuncia che è stata pubblicata la gara inerente la redazione della Variante Generale al Piano Regolatore Comunale della Città di Asti.

Essa è frutto di un iter corposo, iniziato ad Ottobre dell’anno scorso con la redazione delle Linee programmatiche, un atto di indirizzo che individua gli obiettivi e gli argomenti, puntuali e generali, che costituiranno i capisaldi della Variante, assumente così una funzione di natura programmatica.

“Per la sua stesura”, prosegue l’Assessore Amasio “sono stati coinvolti tutti i portatori di interessi nella Città di Asti e quindi gli Ordini professionali e le Associazioni di Categoria, profondi conoscitori della realtà locale, con cui vi sono stati incontri molteplici e che ringrazio nuovamente per la collaborazione”.

A luglio è stato discusso ed approvato in Consiglio Comunale il Documento di indirizzo finale ma, parallelamente, è stata anche attivata la fase successiva, di natura tecnica, sempre in condivisione con gli Ordini Professionali.

L’Assessore Amasio precisa come per l’Amministrazione Comunale fosse “importante continuare l’opera di collaborazione e individuare, d’intesa e a livello macro, i criteri economici e tecnici posti alla base del Bando di Gara. E’ rilevante evidenziare che si tratta infatti di una gara molto importante, del valore di oltre 500.000 euro e quindi ad evidenza europea, alla quale potranno partecipare professionisti da ogni dove”.

La scadenza per la presentazione delle offerte sarà l’8 Febbraio p.v..

L’Assessore Amasio prosegue: “Mi auguro una grande partecipazione in quanto si tratta di un atto estremamente importante per la nostra Città . Con esso saranno individuate le future aree di sviluppo e di espansione di Asti, puntando anche su temi quali la qualità della vita, la rigenerazione e la ricucitura urbana. Si tratta del primo e principale strumento di Governo del territorio, motivo per cui la stesura delle Linee programmatiche ha rappresentato un momento molto delicato e, nel prossimo futuro, ci aspetta una grande lavoro da porre in essere”.

Il Sindaco di Asti Maurizio Rasero conclude evidenziando che “la Città di Asti attende questa Variante Generale da molti anni. Il nostro Piano Regolatore risale infatti all’anno 2000 risultando oggi uno strumento obsoleto e non più in linea con gli indirizzi e la percezione futura della nostra Città . Il nostro obiettivo è dare alla Città uno strumento agile e che guardi al futuro. Esso rappresenta una delle più grandi sfide della nostra Amministrazione”.

Asti, 8 gennaio 2024

dott.ssa Giusy MULE’

Comune di Asti

Segreteria del Sindaco

piazza San Secondo n. 1

ASTI