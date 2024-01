Comunicato. Ghilarza, i primi incontri di accompagnamento alla nascita al Consultorio nel 2024

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Cari colleghi,

COMUNICATO STAMPA

Ghilarza, i primi incontri di accompagnamento alla nascita al

Consultorio nel 2024

ORISTANO, 8 GENNAIO 2024 – Un nuovo anno dedicato al sostegno e

all’assistenza delle mamme, che si preparano a uno degli appuntamenti

più importanti della loro vita, il parto. Il Consultorio di Ghilarza ha

organizza i primi incontri di accompagnamento alla nascita nel 2024, che

si terranno nel mese di gennaio. L’iniziativa è rivolta alle donne che

partoriranno nel prossimo mese di febbraio.

Gli otto appuntamenti in programma, da domani 9 gennaio al prossimo 25

gennaio, si terranno presso la sede consultoriale di via Santa Lucia, n.

54, al primo piano, dalle 9 alle 10,30 e coinvolgeranno tutti gli

operatori del Consultorio, a seconda delle loro specifiche competenze. I

temi affrontati saranno legati alla gravidanza, al parto,

all’allattamento, al sostegno psicologico, alla donazione del sangue del

cordone ombelicale, ai servizi e alle norme a tutela della maternità e

della famiglia. Oltre a fornire informazioni qualificate da figure

esperte, il ciclo di incontri sarà anche l’occasione per condividere

l’esperienza della maternità con altre donne. Si parlerà anche del

rientro a casa col nuovo nato. E ancora il cambiamento che avviene da

coppia a coppia genitoriale, da donna a madre, come la donna sente la

gravidanza e la nascita della relazione con il bambino: aspetti

psicologici molto importanti in questa fase della vita della donna e

della coppia.