[Comune Palermo] RAP informa sui servizi di raccolta dei rifiuti, interventi in programma nelle prossime ore per il recupero degli itinerari non serviti.

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Considerata l’attuale situazione che sta interessando la città di Palermo e

la necessità impellente di intraprendere azioni tempestive per scongiurare

ulteriori criticità, gli uffici di Rap stanno procedendo, con estrema

urgenza, all’individuazione di ditte private che possano supportare

l’azienda per il recupero degli itinerari rimasti indietro. Una scelta

inevitabile, sia al fine di svolgere servizi completi di raccolta rifiuti

in tutti i quartieri, sia per sopperire alla cronica mancanza di personale

operativo ed autisti e alla revoca degli accordi sindacali di secondo

livello, che avrebbero dovuto prolungare le ore lavorative per chiudere gli

itinerari assegnati.

Così come convenuto nel corso del tavolo tecnico tra Comune e Rap, svoltasi

integrative e complementari da parte di soggetti privati in grado di

assicurare alcuni servizi sostitutivi a supporto dell’igiene cittadina.

Sono già operative 5 ditte con disponibilità di noleggio di

autocompattatori e pale caricatrici, comprensivo dell’intero equipaggio,

così da mantenere puliti alcuni itinerari già recuperati.

La Rap, inoltre, ha predisposto trasferimenti temporanei interni di

personale, circa una trentina, da altri servizi non essenziali per

supportare in questa delicata fase sia la raccolta indifferenziata sia il

“porta a porta”.

Per domani, inoltre, l’Azienda ha convocato d’urgenza le OO.SS. per un

incontro che avrà come ordine del giorno la situazione attuale e la

programmazione delle attività connesse per risolvere in tempi celeri le

criticità di questi giorni.

Di seguito, le notizie sulla raccolta e su tutte le attività definite, in

corso e in programma nelle prossime ore.

Tra sabato e domenica si è già intervenuti su Bonagia e Falsomiele

definendole ad eccezione di qualche strada che necessita di interventi con

pala meccanica, come la bretella laterale di viale Regione Siciliana lato

Falsomiele, via Teodoro Moneta e via del Levriere.

In antimeridiano, le squadre stanno lavorando con pala meccanica al seguito

sempre a Falsomiele per definire qualche postazione rimasta non servita.

Un’altra pala stamattina si trova in via Albiri, via Belmonte Chiavelli e

via dell’Orsa Minore.

Sono in corso attività in via Pecori Giraldi. Già definita la via Favier e

una parte di via Li Puma, in corso le altre vie.

Definita anche via Agesia di Siracusa, a seguire si interverrà su via Rocky

Marciano.

Ieri notte sono state definite anche le vie Margifaraci, Palumbo, via Tiro

a Segno, via Portella della Ginestra, via Salvatore Cappello, corso dei

Mille.

Nelle prossime ore nei tre turni di raccolta le zone dove si programmeranno

gli interventi ricadono nelle zone del Villaggio Santa Rosalia (esempio

via Filippo Marini); dello Sperone (definizione); di viale Michelangelo

(due postazioni), via Brunelleschi, viale dell’Olimpo, via Lanza di Scalea,

via Rombulo.

In programma attività anche a Ballarò, in alcune vie della Zisa; zona

Cappuccini, via Pindemonte, via Titone; zona Perpignano e vie interne; via

Palmerino; zona Baida (via Baracca). Nel quartiere Montepellegrino da

intervenire ad esempio in via Cirrincione e via Ferri e in via Ammiraglio

Nicastro.

Si confida ancora su una collaborazione della città affinché venga

rispettato il vigente regolamento comunale dei rifiuti che prevede che i

conferimenti nei cassonetti devono avvenire esclusivamente nelle ore

pomeridiane: dalle ore 17 alle ore 22 di ogni giorno ed è vietato il

conferimento nei giorni festivi e domenicali; e che nell’area porta a

porta, dove insiste la raccolta differenziata, si rispetti il calendario e

l’esposizione corretta delle frazioni.

Annalisa Martorana

Ufficio Rapporti Stampa RAP