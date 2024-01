(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Dal 12 al 20 gennaio la mostra sui 40 anni del Corriere dell’Umbria

A Todi nove giornate e mezzo sull’informazione

In programma due convegni e laboratori didattici per le scuole del territorio

Fare informazione in Umbria ieri, oggi e domani. E’ il motivo al centro della nuova tappa celebrativa dei quarant’anni del Corriere dell’Umbria, questa volta a Todi, dal 12 al 20 gennaio 2024. Dopo Perugia, Foligno e Città di Castello, il gruppo editoriale ha scelto la città di Jacopone per raccontarsi, incontrarsi e confrontarsi con i propri lettori.

Nella Sala delle Pietre dei Palazzi Comunali decine di pannelli con la riproduzione di prime pagine, di articoli e di foto d’epoca scandiranno quattro decenni di informazione riproponendo ai visitatori le vicende più significative della storia recente della regione.

L’esposizione risulta integrata con una decina di focus dedicati alla cronaca di Todi, con le colonne del Corriere dell’Umbria a scandire gli accadimenti e le trasformazioni della città.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 12 gennaio, alle ore 17:30, nella Sala del Consiglio del Palazzo del Capitano, dove il direttore responsabile, Sergio Casagrande, coordinerà una tavola rotonda dal titolo “Piccole città e borghi. Identità, cultura, tradizioni e territorio. I tesori dell’Umbria lungo il Tevere”.