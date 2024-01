(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 40 anni: buon compleanno Pino Bar!

Confesercenti dedica una targa ai titolari dello storico

locale fanese inaugurato nel 1984

FANO – Sono 40 le candeline sulla torta del Pino Bar, uno dei più rappresentativi locali

fanesi situato nel centro storico della città, inaugurato nel 1984.

Un traguardo importante che la presidenza Fiepet Confesercenti ha voluto festeggiare

domenica 7 gennaio con una targa dedicata ai quattro soci fondatori, ancora oggi insieme

nella gestione dell’attività, Leonardo Vitali, Claudio Bernardi e le sorelle Annamaria e

Stefania Piscopo.

Nella motivazione della targa, che è stata consegnata per mano del direttore provinciale

Confesercenti Alessandro Ligurgo e del responsabile sindacale Confesercenti di Fano

Stefano Mirisola, si ricorda come il Pino Bar abbia testimoniato in 40 anni di lavoro, “la

professionalità, l’impegno e la passione che contraddistinguono un’intera categoria”.

L’inziativa si è svolta all’interno del locale con un momento di festa molto apprezzato dai

clienti e particolarmente sentito dai titolari del Pino Bar che non hanno nascosto la loro

emozione.

Confesercenti Pesaro Urbino

Via Salvo D’Acquisto, 7 – 61121 Pesaro