(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 *Riserva Borsacchio, Gileno e Valvano (Giovani Democratici): “In pericolo

il futuro, si ripristini la Riserva del Borsacchio”. Aderito all’appello

delle Guide del Borsacchio*

“Durante la notte della sessione di bilancio il Consiglio regionale ha

approvato un emendamento che porta la riserva del Borsacchio, a Roseto, da

un’estensione di 1100 ettari a 25 ettari, confinandola solamente al tratto

costiero, fino alla ferrovia. I consiglieri Di Matteo e Febbo, avallati poi

da Lega e Fratelli d’Italia, hanno presentato l’emendamento alle 3.00 di

notte, al momento della votazione, senza neanche dare il tempo ai

consiglieri di minoranza di poterlo almeno leggere”. Ricordano i Giovani

Democratici *Saverio Gileno*, segretario regionale, e *Christian Valvano*,

responsabile Ambiente e Transizione Ecologica

“Un atto meschino che si pone in piena sintonia con la qualità dell’operato

di questa amministrazione di centrodestra. Ad alimentare ancora di più la

bassezza di questa azione, c’è anche il fatto che nemmeno la stessa

amministrazione rosetana e i suoi cittadini ne fossero stati minimamente

informati”. Prosegue la nota dei Giovani Dem

“Come Giovani Democratici Abruzzo ci uniamo alla voce delle cittadine e dei

cittadini di Roseto e aderiamo all’appello delle Guide del Borsacchio,

associazione di volontariato che in tutti questi anni ha organizzato

iniziative nella riserva, ed esigiamo che si conoscano le vere ragioni

dietro questo atto, insieme ovviamente alla completa reintegrazione del

perimetro della Riserva. È un attacco al futuro, alla tutela della

biodiversità ed alle bellezze del nostro Abruzzo”.

“Con questa occasione – conclude la nota – chiediamo a gran voce, insieme

al candidato presidente *Luciano D’Amico*, un cambio di passo per le

politiche ambientali regionali, vogliamo anche l’attuazione della legge

93/2001, che istituiva 22 anni fa il Parco Nazionale della Costa Teatina,

ma di fatto mai entrata in vigore. Quello che si spera è che la prossima

amministrazione regionale possa essere finalmente più verde”.

Pescara, 6/01/2024

*Dott. Saverio Gileno*