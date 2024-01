Incendio canna fumaria

(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 Si comunica che in data odierna, alle ore 10:00 circa, personale VVF del

distaccamento di Tortona ha effettuato un intervento per incendio di canna

fumaria in una abitazione privata.

L’intervento tempestivo del personale VVF ha permesso di estinguere

rapidamente la combustione all’interno della canna fumaria scongiurando lo

sviluppo di ulteriori combustioni sulla copertura ed in altre parti del

fabbricato.

Il Comando Vigili del Fuoco raccomanda, al fine di scongiurare potenziali

situazioni di pericolo di incendio, di fare eseguire periodicamente, ad

opera di personale e ditte specializzate ed abilitate, una corretta pulizia

delle canne fumarie ed il controllo degli apparecchi di combustione così

come richiesto dalle norme tecniche vigenti.

