Cernovich: non c’erano “rivelazioni” nei documenti di Jeffrey Epstein perché l’FBI “ha perso” la cassaforte

(AGENPARL) - ROMA, 6 Gennaio 2024 - L’autore, regista e giornalista Mike Cernovich afferma che non c’erano “rivelazioni” nella tranche di documenti recentemente rilasciati sul finanziere e trafficante sessuale caduto in disgrazia Jeffrey Epstein, perché l’FBI aveva la vera fonte delle rivelazioni – la cassaforte di Epstein – e si è “persa”. “

Cernovich ha sottolineato in un post di mercoledì su Substack che nel 2019, il distretto meridionale di New York (SDNY) ha accusato Epstein dei reati di livello più basso possibile e ha affermato che “non aveva giurisdizione” per fare irruzione anche nella famigerata isola di Little St. James di Epstein. come le sue proprietà nel New Mexico e a Parigi.

Pertanto, quelle case sono state lasciate incustodite per un paio di settimane, durante le quali “una cassaforte è scomparsa”, ha detto Cernovich.

Più tardi, durante il processo Ghislaine Maxwell, è stato riferito che le prove dalla cassaforte di Epstein “sono scomparse” dopo un raid dell’FBI.

“Cosa c’era nella cassaforte? Non lo sapremo mai con certezza”, ha scritto Cernovich nel suo Substack. “Sappiamo che l’FBI ha i file dei ricatti di Jeffrey Epstein.”

“I veri file di Jeffrey Epstein sono il materiale di ricatto”, ha aggiunto. “Forze molto potenti hanno fatto in modo che non lo vedremo mai.”

L’elenco degli oltre 150 noti associati di Epstein ha iniziato a essere pubblicato mercoledì, nonostante l’appello di una donna anonima del gruppo.

Nel frattempo, una vittima di Epstein ha affermato che il pedofilo condannato le aveva detto che all’ex presidente Bill Clinton “piacciano giovani”.

Un documento del 2016 pubblicato mercoledì sera, cita Johanna Sjoberg quando ha testimoniato di essere stata reclutata da Epstein per lavorare come massaggiatrice.

Maggiori informazioni nel sottostack Mike Cernovich qui .