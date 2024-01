Prorogata al 2 febbraio la mostra “Adolfo Coppedè. Tradizione locale e respiro internazionale” – Visite guidate gratuite tutti i venerdì alle ore 15,30

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 Prorogata al 2 febbraio la mostra “Adolfo Coppedè. Tradizione locale e respiro internazionale”

Resta ancora un mese di tempo per “scoprire” – anche attraverso visite guidate a cura di Opera Laboratori – progetti, stampe e disegni del grande architetto fiorentino

È stata prorogata a venerdì 2 febbraio la mostra “Adolfo Coppedè. Tradizione locale e respiro internazionale” dedicata all’architetto fiorentino (1871-1951) presso l’Archivio di Stato di Firenze. L’esposizione inaugurata lo scorso 23 settembre ha riscosso un notevole successo di critica e di pubblico confermato anche dalle visite guidate gratuite alla scoperta dell’universo Coppedè andate esaurite quasi tutte le settimane. Per ancora un mese di tempo sarà possibile ammirare oltre cento tra disegni, progetti, stampe e foto dell’archivio Coppedè protagonisti di quello che è un vero e proprio viaggio alla scoperta di una delle figure di maggior rilievo nell’architettura civile italiana della prima metà del ’900.

La mostra, visitabile ad ingresso gratuito dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, costituisce l’occasione per ufficializzare l’acquisizione da parte dell’Istituto di un consistente nucleo documentario afferente all’archivio Coppedè, già depositato presso l’Archivio fiorentino nel 1999 e acquistato nel 2020.

Formatosi a Firenze principalmente nella bottega di intaglio paterna, all’insegna di un artigianato artistico che ambiva a elevarsi ad arte ufficiale, Adolfo raggiunse la fama come architetto con i lavori per le sale del palazzo della Nuova Borsa di Genova; proseguì poi senza sosta e con alterne fortune la sua attività, sia in Italia sia all’estero, fino al 1937, quando decise di ritirarsi definitivamente dalla scena pubblica.