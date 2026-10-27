(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
PRESIDENTE
📌 11 – Palazzo del Quirinale – Partecipazione alla celebrazione de “I Giorni della Ricerca”
📌 16.30 – Sala Matteotti – Indirizzo di saluto alla presentazione del libro “Anoressia, lo specchio che mentiva agli occhi blu”. Diretta webtv
AULA
📌 9.30 – Seguito delle discussioni:
• Ddl delega professioni sanitarie
• Pdl cittadinanza
• Pdl liquidazione trattamento fine servizio
• Pdl Registro orfani crimini domestici
• Pdl tutela equidi
• Mozione disabilità invisibili
• Pdl prevenzione e lotta HIV, AIDS, HPV e infezioni sessuali
📌 13.30 – Commemorazione on. Pietro Soddu
📌 15 – Question time con i ministri Roccella, Ciriani e Pichetto Fratin
📌 16.30 – Seduta comune: elezione 10 componenti CSM
13.45 CAPIGRUPPO
COMMISSIONI
📌8.10_Politiche Ue_EU KIDS ACT, audizioni (8.10: Movimento italiano genitori-MOIGE; 8.20: Associazione gruppi italiani psicoterapia psicoanalitica dell’adolescenza-AGIPPSA: 8.30: Presidente del Garante per la protezione dei dati personali; 8.40: Agenzia per la cybersicurezza nazionale-ACN; 8.50: Società italiana di pediatria; 9: Stefano Commodo, avvocato; 9.10: fondazione Patti digitali)
📌8.30_Esteri_Audizione sull’attuazione del Piano Mattei di Federica Diamanti, vicepresidente associata del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)
📌8.30_Semplificazione_audizione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a.
📌8.30_Rischio idrogeologico e sismico_Audizione, in videoconferenza, di Claudia Manuelli e Alessandro Amadori
📌8.30_Femminicidio_Audizione su violenza di genere e salute di Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda
📌8.30_Anagrafe tributaria_Seguito esame documento finale su contrasto all’evasione fiscale e sicurezza banche dati.
📌8.45_Insularità_Esame della proposta di relazione annuale
📌13.30_Esteri_ Audizioni sull’attuazione del Piano Mattei (13.30: Dante Carraro, Medici con l’Africa Cuamm; 14.15: Michele Pignotti, amm. delegato e dir. generale di SACE S.p.A.; 15: Vittorio de Pedys, presidente di SIMEST S.p.A.)
📌14_Copasir_Audizione del Direttore AISE, Giovanni Caravelli
📌14_Politiche Ue_EU KIDS ACT, audizioni (14: Forum delle associazioni familiari; 14.20: Italian interactive digital entertainment association-IIDEA; 14.30: Save the Children; 14.40: Google; 14.50: Stefano Tomelleri, Università di Bergamo)
📌14.30_Lavoro_ audizione di rappresentanze sindacali sulla contribuzione alla Fondazione Enasarco
📌15_Politiche Ue_Audizione di Europol
📌Dopo le 15_Cultura_Audizioni sull’impatto delle nuove tecnologie nella scuola (Gabriele Benassi, esperto; Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori-UCIIM; Giovanna Mascheroni, esperta; Andrea Fontana, esperto)
📌15.30_Politiche Ue_audizione di Federcasalinghe sull’uso dei fondi Ue per il Sistema-Paese
ALTRO
📌8.40_Autorizzazioni_ Autorizzazioni ad acta: Esame di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza (Tribunale di Roma); seguito esame di una richiesta inviata da deputata
Dopo le 15_Affari sociali_ Petizione sulla riforma della medicina generale, avvio esame
EVENTI
📌 9.30 – Sala della Regina – Piero Melograni a 70 anni dal Manifesto dei 101. Nel ricordo della rivoluzione d’Ungheria. Saluto del segretario di Presidenza Giachetti. Messaggio del Presidente della Camera Fontana. Diretta webtv
📌 10 – Aula dei Gruppi – Presentazione del rapporto ASviS. L’Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Saluto della vicepresidente Ascani. Diretta webtv
📌 10.30 – Sala Matteotti – Settimana della sicurezza del bambino in auto. Saluto del vicepresidente Rampelli. Diretta webtv
📌 16.30 – Sala della Regina – Premio Via Condotti 2026. Latini
📌 17 – Sala del Refettorio – Disarmiamo il cuore. La pace possibile nello spirito di san Francesco. Porta
CONFERENZE
📌 10 – Gian Antonio Girelli. Famiglie vedove ed Orfani: famiglia in bilico tra paradossi e vuoti normativi
📌 13 – Andrea de Bertoldi. Presentazione libro: Il valore delle professioni
📌 14.30 – Erik Umberto Pretto. Presentazione nuovo intergruppo
📌 16 – Marco Simiani. Iniziative Pro Loco Grosseto
📌 19 – Pino Bicchielli. Intelligenza artificiale e psicoterapia