Comunicato Stampa 1894/2026 Partecipate regionali. La Giunta approva il Piano di razionalizzazione. Giacinti, “Efficienza, controllo dei costi e valorizzazione delle risorse pubbliche

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
(AVN) – Venezia, 27 ottobre 2026
"Con questo provvedimento – sottolinea l'assessore regionale al Bilancio e al Patrimonio, Filippo Giacinti – proseguiamo nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni regionali, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, contenere i costi e utilizzare al meglio le risorse pubbliche. Il Piano consente di fare il punto sui processi di dismissione avviati e sulle attività di liquidazione in corso, confermando al contempo il ruolo delle società strategiche per la Regione, che operano in settori fondamentali come le infrastrutture, la mobilità, la gestione del patrimonio monumentale e il sostegno alle imprese".
Tra le partecipazioni strategiche confermate ci sono Concessioni Autostradali Venete S.p.A., gestore del Passante di Mestre e dell'autostrada Venezia-Padova; Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., concessionaria dell'autostrada Venezia-Trieste e di altri raccordi autostradali; Veneto Strade S.p.A., impegnata nella gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali di interesse regionale; Infrastrutture Venete S.r.l., attiva nei settori ferroviario, delle vie navigabili e dell'Interporto di Rovigo; Veneto Edifici Monumentali S.r.l., che gestisce Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, il Castello di Monselice e Palazzo Torres Rossini a Venezia e SIMICO S.p.A., società incaricata della realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ai Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026.
Confermata anche Veneto Sviluppo S.p.A., la finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo delle imprese venete, che detiene partecipazioni in società strategiche quali Veneto Innovazione S.p.A., FINEST S.p.A. e FVS SGR S.p.A.
Sul fronte delle dismissioni, tra il 2025 e il 2026 si è conclusa la procedura liquidatoria con la cancellazione dal Registro delle imprese di Veneto Nanotech S.c.r.l. e la conseguente dismissione della partecipazione in Bilcare Technologies S.r.l. Proseguono invece le attività di liquidazione di Autovie Venete S.p.A. e del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.r.l., oltre al percorso di dismissione della partecipazione in S.I.F.A. S.c.p.a.
Un risultato significativo riguarda inoltre l'attività di Veneto Sviluppo S.p.A. nella gestione delle partecipazioni temporanee destinate alla dismissione. In particolare, la cessione della quota in APVS S.r.l., società che detiene la partecipazione di controllo di VTP – Venezia Terminal Passeggeri, ha consentito di realizzare un introito di 17,8 milioni di euro, generando una plusvalenza di circa 1,3 milioni di euro.
Veneto Sviluppo, grazie a tali importanti risorse finanziarie, potrà attivare nuovi investimenti a favore dei processi di sviluppo e rilancio del sistema imprenditoriale veneto.
(BILANCIO – PATRIMONIO)
AGENZIA VENETO NOTIZIE