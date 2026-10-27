Festa del Volontariato”: il Quartiere Pertini premia i suoi volontari

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - "Oggi è un momento importante per il Quartiere Pertini – ha affermato il presidente Senno – perché premiamo tutte le persone che quotidianamente si danno da fare, ognuna con le proprie capacità e con le proprie professionalità. Il volontariato è per noi fondamentale, perché si affianca e sostiene il lavoro che l'Amministrazione comunale sta portando avanti nel Quartiere, anche attraverso la realizzazione della nuova piazzetta, del campo di calcetto o la ristrutturazione delle abitazioni. I contenitori da soli però non bastano – ha aggiunto Senno – ma vanno riempiti di contenuti e curati: ecco allora che il lavoro delle associazioni e dei comitati diventa ancora più rilevante per la vita di tutti noi e l'instancabile opera dei volontari va a favore dell'intera comunità".
Dopo la consegna degli attestati da parte del presidente Senno la festa è proseguita con un brindisi e un buffet.
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Venezia, 27 ottobre 2026
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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;
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