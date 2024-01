IL COMUNE COMUNICA – torna domani La Befana dell’ASI con doni e calze per i più piccoli dagli amanti di auto e moto

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 TORNA DOMANI LA BEFANA DELL’ASI

DONI E CALZE PER I PIÙ PICCOLI DAGLI AMANTI

DI AUTO E MOTO

Nell’ambito del tour nazionale organizzato da Automotoclub Storico Italiano (ASI) con il patrocinio del Comune di Bari – assessorato allo Sviluppo economico, e giunto quest’anno alla sesta edizione, la Old Cars Club e il Porsche Club Puglia hanno organizzano domani, sabato 6 gennaio, il raduno di auto e moto “La Befana dell’ASI”,

Tanti appassionati, in abito da Babbo Natale e Befana, a bordo delle loro auto e moto storiche, porteranno doni e calze ai più piccoli per regalare loro un momento di gioia e spensieratezza. Il ritrovo è previsto alle ore 9 presso Mc Donald’s Bari, sulla tangenziale in viale Europa 3/C, in quanto partner della manifestazione.

All’iniziativa parteciperà l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone.

“Per il sesto anno consecutivo – ricorda l’assessora Carla Palone – le associazioni sostengono attivamente la raccolta dei doni per la “Befana dell’ASI”. Grazie al loro impegno, e al generoso contributo dei cittadini che hanno acquistato e donato generi alimentari, è stato possibile realizzare questa preziosa donazione in favore tanti bambini”.“Domani, nel giorno dell’Epifania, il motorismo storico torna a brillare grazie alla prima iniziativa solidale del 2024 – dichiara il presidente Old Cars Club e presidente nazionale ASI Solidale Antonio Durso -: decine di club federati ASI da tutta Italia, infatti, partecipano attivamente raccogliendo generi alimentari e doni destinati a persone e famiglie in difficoltà. Questo evento consente a tanti appassionati l’opportunità di offrire un sostegno tangibile a chi più ne ha bisogno”.

“I soci del nostro Club – commenta il presidente di Porsche Club Puglia Alessandro Adriani – si distinguono per il loro impegno nel campo della solidarietà, contribuendo a portare gioia e speranza ai bambini e alle famiglie in momenti difficili, perpetuando una meritoria tradizione”.

Tra le collaborazioni instaurate da ASI Solidale a livello nazionale, si segnala quella con l’associazione Teniamoci per mano onlus, che dal 2010 si prende cura dei bambini, delle famiglie e degli anziani sofferenti attraverso gli effetti benefici della clownterapia.

Di seguito il percorso a tappe previsto durante la mattinata di domani:

prima tappa (ore 10): casa-famiglia della cooperativa Lavoriamo insieme, a Bari Vecchia, in via Santa Teresa delle Donne 8

seconda tappa (intorno alle ore 11): parrocchia Sant’Antonio, in piazzetta Sant’Antonio

terza (intorno alle ore 12): associazione In.Con.Tra, in via Barisano da Trani 15, al San Paolo.

Il serpentone di auto e moto attraverserà le strade del centro cittadino subito dopo la prima tappa.