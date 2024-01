Fw:Sanità Campania, UGL “Violenza su infermiera a Castellammare è pura follia”

(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Sanità Campania, UGL “Violenza su infermiera a Castellammare è pura follia”

Pura follia al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, con una infermiera colpita violentemente al volto, dichiarano in una nota congiunta il Segretario Nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano e il Segretario Provinciale UGL Salute Napoli Franco Patrociello. “l’operatrice sanitaria aveva invitato un gruppo di persone ad attendere nella sala d’aspetto notizie sul parente ricoverato continuano i sindacalisti,ma ciò ha scatenato una reazione vergognosa, con questi ultimi che si sono scagliati contro la giovane infermiera, le hanno tirato i capelli, poi è intervenuto un uomo che ha sferrato un pugno in pieno volto”.”Ancora violenza ingiustificata senza freni, sui professionisti sanitari nello svolgimento delle proprie mansioni che condanniamo fermamente chiedendo per gli aggressori il massimo rigore nell’applicazione delle pene previste”. Non smetteremo mai di chiedere alle istituzioni di trovare soluzioni utili a debellare questa piaga sociale

affinché il personale sanitario ultimo baluardo del sistema sanitario nazionale possa quantomeno lavorare nella massima sicurezza e con la giusta serenità” concludono i sindacalisti.

Fabrizio Fabbri

Responsabile Comunicazione UGL Salute

