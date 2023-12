Mattarella: Brunetta, in sue parole timori e speranze cittadini. Da Cnel impegno per coesione nazionale.

(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 NOTA STAMPA DEL PRESIDENTE DEL CNEL

“Come sempre, il presidente Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha trovato le parole giuste per interpretare i timori e le speranze degli italiani di fronte a un presente gravato da troppe incognite e paure. Allo stesso tempo, il Capo dello Stato ha fatto appello ai doveri della politica e delle istituzioni nei confronti dei cittadini e alla necessità di lavorare, sia a livello nazionale che europeo, guidati dal rifiuto per la violenza e dalla ‘cultura della pace’. Tra i temi affrontati, ho condiviso particolarmente l’allarme sulla piaga del femminicidio e la condanna nei confronti di ogni forma di violenza di genere: è necessario intensificare l’impegno contro ogni disparità occupazionale e salariale, dalle quali traggono origine stereotipi e discriminazioni su cui fa leva chi vuole mantenere le donne in una posizione di debolezza”. Lo ha detto il presidente del Cnel, Renato Brunetta, commentando il discorso di fine anno del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Anche il nuovo richiamo sul lavoro ‘a condizioni inique e di scarsa sicurezza, con tante, inammissibili, vittime’ ci trova pienamente impegnati a proporre alla politica soluzioni per invertire la tendenza. Il Cnel sarà al fianco del Capo dello Stato e di tutte le istituzioni con un rinnovato impegno di analisi e di proposta, secondo quanto previsto dalla Costituzione”.

