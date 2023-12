CONCERTO DI CAPODANNO-venerdì 5 gennaio 2024 -Teatro Comunale” P.F.Tosti” Castel di Sangro- Glenn Miller, Gershwin,Erroll Garner, Goodman, Jobim con la New Harmony Big Band diretta da Valter Matticoli

(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 *Sulle note di Glenn Miller e Gershwin si alza il sipario al Teatro

Concerto di Capodanno 2024.

Terzo appuntamento della stagione musicale curata dalla Camerata Musicale

di Sulmona per il Comune e l'Associazione Turistica Pro Loco del comune

dell'Alto Sangro.

*CAMERATA MUSICALE SULMONESE *

*Comune di Castel di Sangro *

*Associazione Turistica Pro Loco *

*Teatro Comunale” Paolo Francesco Tosti”*

*TERZA STAGIONE CONCERTISTICA*

*Teatro Comunale “Paolo Francesco Tosti”- Castel di Sangro*

* CONCERTO DI CAPODANNO*

*New Harmony Big Band*

*Valter Matticoli **direttore*

*venerdì 5 gennaio 2024 ore 17.30*

Con un programma speciale quale è quello delle feste, sulle note di George

Gershwin e Glenn Miller, arriva al Teatro Comunale “Paolo Francesco Tosti”

di Castel di Sangro (AQ), venerdì 5 gennaio, il Concerto di Capodanno

proposto dalla Camerata Musicale di Sulmona nell’ambito della 3a stagione

concertistica organizzata in collaborazione con il Comune e la Pro Loco

dell’attivo centro turistico dell’Alto Sangro. Una buona occasione per

aprire il nuovo anno e per lo scambio di auguri tra appassionati di buona

musica. Alle ore 17.30 si alza il sipario su una brillante formazione

musicale già nota al pubblico di Castel di Sangro: la New Harmony Big Band

diretta dal M° Valter Matticoli. In cartellone musiche di Glenn Miller,

George Gershwin, Erroll Garner, Benny Goodman e Carlos Jobim, fino a

Lennon-McCartney in una carrellata di successi collaudati per le grandi

occasioni e per un pubblico di ogni età: da Pennsylvania 6-5000, Mambo

N.5, Moonlight Serenade, In The Mood di Miller a Summertime di Gershwin a

Hey Jude di Lennon- McCartney.

La New Harmony Big Band costituita dal M° Matticoli nel 2019 è cresciuta in

maniera costante raggiungendo un buon livello professionale. L’ensemble si

è esibito in diverse manifestazioni e festival di rilievo. Ha effettuato

concerti in tutto il territorio regionale.

Con un organico di 20 elementi (4 Trombe, 4 Tromboni, 2 Sax contralti, 2

Sax tenori, Sax Baritono, Pianoforte, Chitarra, Basso elettrico, Congas,

Batteria e un cantante) propone un repertorio dei grandi classici del

jazz: da D.Ellington a G.Miller, G.Gershwin, B.Goodman, V.Yung, A.C.Jobim.

*Il direttore V*alter Matticoli ha compiuto gli studi musicali presso il

conservatorio di musica “A. Casella” dell’Aquila sotto la guida di Vincenzo

Bellini. Ha seguito corsi di alto perfezionamento strumentale con Massimo

Giorgi. Dorin Marc, e musica da camera con Pasquale Pellegrino e Sabatino

Servilio. Ha collaborato con l’ Orchestra Sinfonica della RAI, Orchestra

Sinfonica Abruzzese, Orchestra Sinfonica Picena, Insieme Strumentale

“Serafino Aquilano”, Orchestra da Camera “Euterpe”, Orchestra d’Archi

“Euphonia”, Orchestra Sinfonica Giovanile “F. Fenaroli”, Ensemble

“Seicentonovecento”, Insieme Strumentale “F. P. Tosti”, Quartetto “Baroque

and Blue”. Dal 1998 si occupa di ricerca musicologica. Ha pubblicato per

*Alias* e per gli editori R.Carabba, Amaltea, Ismez, Sinapsy, Bongiovanni,

Andromeda, Carrara e Morlacchi.

La stagione concertistica al Teatro “F.P.Tosti” di Castel di Sangro è

proposta per il terzo anno consecutivo dalla Camerata Musicale Sulmonese

con la direzione artistica del M°Gaetano Di Bacco, nell’ambito della

collaborazione ormai collaudata con il Comune e l’Associazione Turistica

Pro Loco, con il riconoscimento, quest’anno della Regione Abruzzo,

Provincia dell’Aquila e Ministero della Cultura.

*Programma*

*Just a Gigolo* *Luis Prima*

*Misty **Erroll Garner*

*Autumn Leaves* *Joseph Cosma*

*Stella By Starlight **Victor Young*

*Sing Sing Sing **Benny Goodman*

*Harlem Nocturne** H.Hagen –R.Stitzel*

*Slightly out of Tune(Desafinado)** Antonio Carlos Jobim*

*Birdland** Josef Zawinul*

*For Once in my Life** R. Miller- O.Murden*

*Pennsylvania 6-5000, Mambo N.5, Moonlight Serenade, In The Mood** Gleenn

Miller*

*Summertime** George Gershwin*

*Hey Jude** J.Lennon- P.McCartney*

*Unforgettable ** Irvin Gordon*

*American Patrol** Glenn Miller*

*A Big Band Christmas II ** Carl Strommen*

*The Chicken** A.J.Ellis*

*Ingresso € 10 ridotto € 5 *

*Abbonamento € 60*

*www.cameratamusicalesulmonese.it *

