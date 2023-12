(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 *A Salerno premiazione regionale dei Campioni del Volante*

Aci Sport Campania festeggia a Salerno i Campioni del Volante, atleti che

nel 2022 si sono distinti nella varie competizioni dello sport

automobilistico delle diverse categorie sia a livello regionale e sia

nazionale.

La manifestazione, organizzata dal Fiduciario Aci Sport Campania Pasquale

Cilento, con il supporto logistico dell’Automobile Club Salerno, presieduta

da Vincenzo Demasi, si è svolta nella gremita Sala Conferenze del Novotel

di Salerno, con la partecipazione di decine e decine di piloti ed altri

protagonisti del mondo delle corse.

Alla serata hanno preso parte anche *Paola Berardino, delegata provinciale

del Coni Salerno*, *Marco Rogano, direttore generale Aci Sport Spa*, *Oronzo

Pezzolla, componente della componente della Giunta Sportiva Aci Sport *nonché

rappresentante piloti e ispettore della sicurezza per le gare in

montagna, *Salomone

Bevilacqua, delegato regionale Aci Sport Basilicata **e** componente della

Giunta Sportiva AciSport *nonché Presidente dell’Automobile Club

Potenza, *Simone

Capuano*, componente della *Giunta Sportiva AciSport*, *Antonino Esposito

Componente del Consiglio Sportivo Nazionale diAciSport*.

*Marco Rogano ha affermato*: «Quelli automobilistici sono sport che si

basano sulla passione, che fa superare tanti problemi che ci sono, perché

questi sono sport bellissimi, però passano purtroppo attraverso la parte

economica che non è così florida come si può pensare. Una passione così

forte che consente di superare grandi sacrifici. La Campania è una regione

molto ricca sia di piloti sia di eventi, a partire dal kart con il *Circuito

Internazionale di Napoli in Sarno* (presente alla manifestazione con *Peppe

Sorrentino*) ogni anno ospita un evento di carattere internazionale e con

il *Circuito del Sele a Battipaglia (presente con Nicola Rinaldi)*, che

avrà una gara importante anche nel 2024 e poi tanti slalom»

*Pasquale Cilento* – Fiduciario sportivo regionale -ha commentato così la

serata: «Un momento importante per tutti gli amanti di questo sport che

vede impegnate tantissime persone non solo tra i piloti, ma anche tra

ufficiali di gara e organizzatori. La Campania è terra di piloti, di grandi

sportivi e di bellissime competizioni. Una particolare soddisfazione è

stata quella di premiare tanti atleti campani che si sono fatti valere in

tutta Italia ma anche tantissimi giovani che rappresentano il futuro degli

sport automobilistici».

*Il presidente di Aci Salerno* *Vincenzo Demasi* ha dichiarato:

«L’Automobile Club Salerno ha una tradizione che viene da lontano dagli

anni Cinquanta in cui l’Automobile Club Salerno fu tra i primi ha

riscoprire il valore culturale e sportivo delle manifestazioni di velocità

in automobile. In questi anni gare come la *Salerno Cava de’ Tirreni*,

il *Circuito

di Salerno*, della *Amalfi Agerola* poi diventata *Coppa della

Primavera* e tante

gare minori ma non per questo meno importanti hanno rappresentato un

bagaglio di esperienza che intendiamo utilizzare anche nel prossimo

anno e negli

anni successivi per poter accrescere ancora di più il prestigio della città

di Salerno e dei piloti salernitani nel settore di competenza. L’anno

prossimo avremo la *Coppa del Castello*, avremo ancora la *Coppa della

Primavera*, speriamo di resuscitare la *Cronoscalata di Capaccio* e lavoreremo

per riorganizzare il *Circuito di Salerno* seppure dedicato ad auto storiche

Presenti alla manifestazione anche il *Referente Kart Aci Sport Campania

Luigi Scarano*, i Fiduciari sportivi provinciali di *Avellino Vincenzo

Napolillo*, di *Benevento Antonio Signoriello* e di *Salerno* *Antonio

Milo; *i Componenti campani delle Commissioni Nazionali Aci Sport*

Ferdinando Parisi, Antonio Cappelli, Valentino Acampora, Valerio Ingenito e

Nicola Rinaldi, il Direttore dell’Automobile Club Salerno Giovanni

Caturano.*

*Un momento di particolare commozione della cerimonia nel ricordare Vito

Sacco cofondatore della Salerno Corse e già Componente di Commissione

Nazionale Aci Sport, nonché Presidente dell’Automobile Club Salerno.*

Tanti i piloti e non solo a cui sono stati tributati coppe, targhe e

medaglie.

RALLY CUP ITALIA

Vincitori ACI Sport Rally Cup Italia Classe RS 1.6 Plus

2022

*Massimiliano Laudati **e** Giovanni Ascione*

LAUDATI

SLALOM

Vincitore Coppa Slalom 3^ zona Gr E2 SH

2022

*Michele Sellitto*

SELLITTO

AUTOSTORICHE CIRCUITO

Vincitore Campionato Italiano Velocità in Circuito Autostoriche 2°raggr. e Cl.

TC 2000

2022

*”Blumax”*

DE BEAUMONT FRANCESCO

Vincitore Campionato Regionale ACI Karting 5^ zona X30 Junior

2022

*Antonio Parlapiano*

PARLAPIANO

AUTOSTORICHE TASZ CN

Vincitore 4° Raggruppamento Classe J2 A >2000 nel TASZ Centro Nord

2022

*Michele Massaro*

MASSARO M

SLALOM

Vincitrice Campionato Italiano Slalom Scuderia

2022

*Progetto Corsa Promo Sport*

PROGETTO CORSA

SLALOM

Vincitore Trofeo Nazionale Slalom Gr. E2 Silhouette

2022

*Leo Dei Ceci*

DEI CECI

SLALOM

Vincitore Coppa Slalom 3^ zona Gr E2 SS

2022

*Fabio Di Cristofaro*

DI CRISTOFARO

CIRCUITO

Vincitore Campionato Italiano Le Bicilindriche Pista

2022

Pasquale Pastore

PASTORE

SLALOM

Vincitore Campionato Italiano Slalom Gr. RS Plus

2022

*”King Dragon”*

PIETRO MASSARO

SLALOM

Vincitore Campionato Italiano Slalom Gr. E2 SC

2022

*Gianluca Miccio*

MICCIO

SLALOM

SLALOM

Vincitore Trofeo Nazionale Slalom Gr. Speciale Slalom

2022

*Antonino Esposito*

ESPOSITO

SLALOM

SLALOM

Vincitore Coppa Slalom 3^ zona Gr Prototipi Slalom

2022

*Silvano Criscuolo*

CRISCUOLO

SLALOM

Vincitore Coppa Slalom 3^ zona Gr VST Monoposto

2022

*Fabio Gargiulo*

GARGIULO

SLALOM

Vincitore Coppa Slalom 3^ zona Gr E2 SC

2022

*Luigi Vinaccia*

VINACCIA

KARTING

Vincitore Coppa Italia ACI Karting Mini Gr. 3

2022

*Paolo Tizzano*

TIZZANO

KARTING

Vincitore Coppa Italia ACI Karting 60 Mini

2022

*Giuseppe Noviello*

NOVIELLO

KARTING

Vincitore Coppa Italia ACI Karting IAME X30 Senior

2022

*Manuel Scognamiglio*

SCOGNAMIGLIO

KARTING

Vincitore Campionato Regionale ACI Karting 4^ zona 60 Mini

2022

*Giuseppe D’Ambrosio*

D’AMBROSIO

KARTING

Vincitore Campionato Regionale ACI Karting 5^ zona 60 Mini

2022

*Giuseppe Piccolo*

PICCOLO

KARTING

Vincitore Campionato Regionale ACI Karting 5^ zona Mini Gr. 3

2022

*Stefano Felleca*

FELLECA

KARTING

Vincitore Campionato Regionale ACI Karting 5^ zona KZ2

2022

*Giuseppe Fusco*

FUSCO

KARTING

Vincitore Campionato Regionale ACI Karting 5^ zona KZN Under

2022

*Luigi Cioffi*

CIOFFI

KARTING

Vincitore Campionato Regionale ACI Karting 5^ zona KZN Senior

2022

*Aniello Di Biase*

DI BIASE

KARTING

Vincitore Campionato Regionale ACI Karting 5^ zona X30 Senior

2022

*Vincenzo Scarpetta*

SCARPETTA

ESPORT SIMULATORI

Vincitore Campionato Italiano GT4 Aci Esport

2022

*Michele Perrella*

PERRELLA

SLALOM

Vincitore Campionato Italiano Slalom Under 23

2022

*Domenico Murino*

MURINO

SLALOM

Vincitore Campionato Italiano Slalom Gr. N

2022

*Domenico Murino*

MURINO

SLALOM

Vincitore Campionato Italiano Slalom Gr. E1 Italia

2022

*Marcello Bisogno*

BISOGNO

SLALOM

SALITA CIVM

Vincitore Trofeo Nazionale CIVM Racing Start Cup

2022

*Angelo Marino*

MARINO A

SALITA CIVM

Vincitore Coppa di Cl. CIVM Racing Start 2000

2022

*Francesco Paolo Cicalese*

CICALESE

SALITA TIVM

Vincitore Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro Gr. Racing Start Cup

2022

*Angelo Marino*

MARINO A

SALITA TIVM

SALITA TIVM

Vincitore Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud Gr. GT

2022

*Gabriele Mauro*

MAURO

KARTING

Vincitore Campionato Italiano ACI Karting IAME X30 Junior

2022

*Antonio Apicella*

APICELLA

KARTING

In allegato gli altri premiati.

In allegato le interviste con Paola Berardino, Marco Rogano, Oronzo

Pezzolla e Vincenzo Demasi e con i piloti Salvatore Venanzio e Luigi

Vinaccia più immagini di copertura.

Prima galleria foto