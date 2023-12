(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

PNRR: MILANI (FDI) CON RICHIESTA V^ RATA GOVERNO MELONI E’ GOVERNO DEI FATTI

“L’invio alla Commissione europea della richiesta della quinta rata ed il

pagamento della quarta sono la dimostrazione che il governo Meloni è il

governo dei fatti. L’Italia, come accaduto per la quarta rata, è il primo

Stato membro Ue a chiedere formalmente anche il pagamento della quinta rata

del Pnrr. Quest’ultima, di un valore di 10,6 mld di euro, andrà a coprire

investimenti cruciali per la produzione di energia verde e per la

realizzazione di infrastrutture per il settore idrico, il potenziamento

delle condotte, dei sistemi di depurazione, la riduzione delle perdite di

rete, la realizzazione di nuovi impianti e l’ammodernamento di quelli

esistenti per la valorizzazione dei rifiuti, del trasporto pubblico locale.

La tabella di marcia del Pnrr italiano procede spedita verso gli obiettivi

prefissati”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo

Milani