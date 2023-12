(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 MANOVRA, L’ABBATE (M5S): GOVERNO IGNORA TRANSIZIONE ECOLOGICA ED EMERGENZE PAESE

MANOVRA, L’ABBATE (M5S): GOVERNO IGNORA TRANSIZIONE ECOLOGICA ED EMERGENZE PAESE Roma, 28 dicembre – “Il governo non sta mettendo in atto una politica economica adeguata. Sul fronte energetico e ambientale sta compiendo scelte sbagliate. Nel 2022 sono stati spesi 94,8 miliardi per sostenere le fonti fossili, ma i sussidi vanno destinati alle energie rinnovabili. Inoltre, se non diminuiamo i Sad andiamo incontro a un’infrazione in Europa che dovranno pagare gli italiani. Nella Manovra invece non ci sono tagli a questo tipo di sussidi e neanche un supporto alla sicurezza idrogeologica. Mi chiedo inoltre come sia possibile che, dopo gli eventi causati dai cambiamenti climatici che hanno messo in ginocchio diverse regioni italiane, non ci sia nulla in legge di Bilancio sulla prevenzione e tutela dei cittadini. Una cosa ha fatto questo governo, assurda: l’obbligo di assicurazione per le imprese contro le catastrofi ambientali, ovvero un’ulteriore onere per le aziende che sono già in difficoltà. La verità è che l’esecutivo Meloni continua a ignorare i problemi delle famiglie e delle imprese”. Lo afferma in una nota Patty L’Abbate, deputata del Movimento Cinque Stelle vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera.

