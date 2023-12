I: conferenza stampa fine anno presidente acquaroli

(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 ALLE REDAZIONI Ancona, 22 dicembre 2023

Conferenza stampa di fine anno del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli,

organizzata in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti – Consiglio regionale delle Marche

Venerdì 29 dicembre alle ore 11.00 presso la sede della Regione Marche (Sala Raffaello di Palazzo Raffaello, Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona), in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti – Consiglio regionale delle Marche, è convocata la conferenza stampa di fine anno del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Saranno presenti gli assessori regionali.

Le immagini dell’evento verranno trasmesse in streaming sui canali social e Youtube della Regione Marche.

Renzo Pincini Franco EliseiUfficio Stampa Presidente Ordine dei Giornalisti

Regione Marche Consiglio regionale Marche