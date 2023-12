(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 EX ILVA, TURCO (M5S): GOVERNO ASSENTE, RISCHIO BOMBA ECOLOGICA-ECONOMICA-SOCIALE

Roma, 28 dic. 2023 – “Il Governo Meloni sul destino dell’ex Ilva di Taranto è totalmente assente. Nessuna proposta, nessuna soluzione, nessuna prospettiva. Nel frattempo, il tempo passa inesorabilmente e la situazione economica e sociale si aggrava e rischia di esplodere. Lavoratori che non percepiscono stipendi e non conoscono il loro futuro; imprese dell’indotto alle prese con crediti che chissà se verranno mai pagati. Palazzo Chigi continua a gettare la palla fuori dal campo di gioco, senza assumersi la responsabilità di quanto sta accadendo. Si procrastinano scelte non più rinviabili. Di fronte a questo disastro anche economico-sociale, si sottovaluta il rischio della sicurezza di chi continua a lavorare all’interno dell’impianto siderurgico e di chi continua a subire gli effetti dell’inquinamento. L’ennesima riunione del Cda di Acciaierie d’Italia tenutasi questa mattina, senza un nulla di fatto, certifica ancora una volta il fallimento del Governo Meloni. Dopo il ripristino dello scudo penale e il regalo di 680 milioni a titolo di prestito pubblico, svanito nel nulla, il Governo Meloni ha fatto solo annunci e false promesse. Per distrarre dal problema, si continua a parlare di trasferimento di impianti vetusti e di aumenti di capitale in un’azienda a perdere e senza fondi. Sarebbe forse più opportuno e corretto definire prima di tutto cosa il Governo intenda fare dell’impianto siderurgico, quali risorse mettere a disposizione e come difendere il lavoro, la salute e l’ambiente, perché i cittadini di Taranto non sono più disposti a barattare i propri diritti. Il Ministro Giorgetti, da ben tre anni al Governo, prima al Mise e oggi al Mef, ha scambiato il dramma del capoluogo ionico per un’appendice secondaria del suo incarico istituzionale. A ciò si aggiunge la confusa posizione dei Ministri Fitto e Urso in fatto di privatizzazione o meno della fabbrica, naturalmente accompagnata da un’inarrestabile fuga dalle responsabilità della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in questi 15 mesi di governo si è tenuta lontana dal tema ex Ilva e dai problemi della città di Taranto; impegnata nella sua campagna comunicativa vuota di soluzioni per i problemi dei cittadini. Sul tema, continuiamo a ribadire la necessità di chiudere le fonti inquinanti e di definire, con un accordo di programma, la diversificazione industriale, il ricollocamento dei lavoratori in esubero, le risorse necessarie per realizzare la riconversione economica, sociale e culturale del territorio, per dare così continuità al progetto “Cantiere Taranto” avviato nel corso del Governo Conte II. Ma di tutto questo, il Governo Meloni, ha deciso di non occuparsene, con la conseguenza che tale inerzia potrebbe condurre all’esplosione di una bomba sociale, economica ed ecologica senza precedenti”. Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

