mar 26 dicembre 2023

Todi, “brindisi” con i dipendenti comunali

L’Amministrazione ha salutato i sei pensionati del 2023

Tradizionale commiato, nella Sala Giunta dei Palazzi municipali di Todi, con i dipendenti comunali collocati in pensione nel corso del 2023, occasione anche per lo scambio degli auguri natalizi tra l’Amministrazione comunale e tutto il personale in servizio.

Ai pensionati – Leopoldo Galletti, Alessandro Mannaioli, Annalisa Nassi, Paola Passagrilli e Rita Primieri – è andato il ringraziamento del Sindaco e degli assessori, accompagnato da una targa ricordo quale “segno di riconoscenza e gratitudine al servizio della comunità”.

L’organico del Comune di Todi è attualmente di 89 unità a tempo indeterminato, a fronte delle 110 che si registravano a fine 2017. Un numero sceso progressivamente già sotto le 100 unità nel 2019 e poi continuano a diminuire a seguito dei 39 pensionamenti, al ritmo di 5-6 all’anno.

Nello stesso periodo si sono avute 19 nuove assunzioni, più alcune a tempo determinato legate a progetti e ad esigenze specifiche e contingenti.

“Questi numeri, che si riflettono positivamente sul bilancio economico dell’ente – sottolinea il Sindaco Antonio Ruggiano – testimoniano da una parte il forte efficientamento impresso alla macchina comunale, dall’altro l’altrettanto evidente abbassamento dell’età media del personale in servizio”.