(AGENPARL) – ven 22 dicembre 2023 *Karate, nove medaglie e settimo posto a squadre per l’asd Sport per Tutti

di Sermoneta alla Coppa di Natale di Roma*

Il karate di Sermoneta ancora protagonista grazie alle nove medaglie

individuali e al settimo posto conquistato dalla asd Sport per Tutti di

Sermoneta su 26 società partecipanti alla “Coppa di Natale” a Roma, gara

natalizia targata Opes.

Tra i 600 atleti c’erano anche i 16 ragazze e ragazzi di Sermoneta, sei dei

quali alla prima esperienza, che però grazie alle continue simulazioni di

gara che si fanno agli stage non si sono fatti intimorire né dal livello

alto della competizione, né dal raggruppamento spesso capitatogli in “pool”

di categorie superiori, trovandosi a gareggiare contro atleti più grandi di

età e colore di cintura.