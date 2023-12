(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 SENATO, PIRRO (M5S): GASPARRI? CI DENUNCI TUTTI MA NON STAREMO IN SILENZIO

Roma, 21 dic. – “Maurizio Gasparri si scherma dietro la sua maggioranza che lo ha “salvato” in giunta per le elezioni e dietro le sue ridicole denunce come quelle che ha minacciato nei confronti di Alessandra Maiorino e di Ettore Licheri. Pensa forse di ridurci al silenzio? Si sta sbagliando di grosso. Non smetteremo di denunciare noi, in Parlamento e nel Paese, che c’è un rischio per il prestigio delle istituzioni che non può essere tollerato, e che la funzione di parlamentare deve essere portata avanti con disciplina e onore. Se ritiene di farlo ci denunci tutti ma non staremo mai in silenzio. Le sue minacce lasciano il tempo che trovano”.

Così la senatrice M5S Elisa Pirro.

