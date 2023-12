(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 MANOVRA, CASTIELLO (M5S): SU S.MARIA DI PATTANO BORGHI SI DOCUMENTI PRIMA DI PARLARE A VANVERA

ROMA, 21 DICEMBRE 2023 – “Il senatore Borghi anche oggi non ha perso occasione per sparare la castroneria del giorno. Citando il caso della badia di Santa Maria di Pattano, in provincia di Salerno, il collega leghista ha preso un grosso granchio. Con l’emendamento alla manovra 2020 sono stati stanziati 1,3 milioni per il recupero di questo edificio di grandissimo pregio storico, architettonico e culturale, assegnati al comune di Vallo della Lucania, che ha in comodato d’uso l’immobile, come contributo per il restauro della struttura. Il senatore Borghi farebbe bene a studiare prima di lanciarsi in certe uscite sgangherate e fuorvianti. La civiltà e la storia basiliana rivestono grandissima importanza nella valorizzazione del territorio e in particolare delle aree interne della provincia di Salerno, oltretutto in via di spopolamento. Anche oggi la Lega ha scritto una pagina rivedibile della storia parlamentare del nostro paese”. Così in una nota il senatore M5s Francesco Castiello.

