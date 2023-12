Comunicato stampa | COLDIRETTI CUNEO: IL KIWI STUPISCE ALLO SHOW COOKING NATALIZIO DI CAMPAGNA AMICA A CUNEO

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 N. 249 – 20 dicembre 2023

COLDIRETTI CUNEO: IL KIWI STUPISCE ALLO SHOW COOKING NATALIZIO DI CAMPAGNA AMICA A CUNEO

Appuntamento per giovedì 21 dicembre, ore 18, all’Open Baladin Cuneo: tanti spunti creativi per menu delle Feste originali e a Km zero

Con le Feste natalizie alle porte, chi cucinerà a casa per pranzi e cenoni di famiglia è alla ricerca di ricette stuzzicanti e capaci di stupire. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo alla vigilia del nuovo show cooking di Campagna Amica che andrà in scena questo giovedì, 21 dicembre, all’Open Baladin di Cuneo con tanti spunti creativi per menu originali e a Km zero.

A partire dalle ore 18, chef e cuochi dell’Istituto alberghiero Donadio di Dronero prepareranno in diretta succulenti piatti che i partecipanti potranno degustare al momento, in abbinamento a sorsi di birra Baladin, e poi replicare a casa. Il protagonista di questa settimana, prodotto dall’azienda agricola Giolitti a Verzuolo, sarà il kiwi, piccolo gioiello della stagione fredda dal cuore verde brillante che con il suo contrasto di acidità e dolcezza al palato si presta a esaltare preparazioni sia dolci che salate.

Marita Nicola, moglie del titolare dell’azienda aderente al circuito Campagna Amica, si soffermerà sulle caratteristiche di questo frutto sorprendente e racconterà di come la passione per il suo lavoro sia condivisa dall’intera famiglia ormai da generazioni. “Crediamo nella ricerca, nell’esperienza e nella tradizione – spiega Marita – per questo lavoriamo responsabilmente ogni giorno per l’azienda, la terra e il futuro di entrambe. Ci siamo impegnati affinché la frutta dei nostri campi fosse la stessa che avrebbe nutrito i nostri figli, gli stessi che ci hanno stimolato ad adottare scelte sempre più sostenibili”. L’azienda, infatti, oltre a non utilizzare prodotti chimici per la coltivazione di kiwi e mele, ha ridotto l’uso di mezzi agricoli pesanti e riserva particolare attenzione al packaging dei trasformati.

“Una nuova occasione ­– afferma Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale Campagna Amica – per apprezzare il valore delle nostre aziende nella tutela dell’ambiente e della biodiversità e orientare così i consumatori verso scelte di acquisto responsabili e consapevoli. I produttori di Campagna Amica lavorano nel pieno rispetto della natura e i prodotti che offrono ne sono la prova: conservano il gusto autentico della tradizione e le proprietà nutritive rimangono inalterate”.

