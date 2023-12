AMBIENTE- D’ANNIBALE- COMITATO PER LE FUTURE GENERAZIONI: A SANTA PALOMBA LA FIORUCCI CAPOFILA NELLA DEPLOREVOLE RIPROPOSIZIONE DELLA MACELLERIA SOCIALE.

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 Il metodo datoriale è sempre lo stesso stantio ritornello “investiamo nuove

risorse economiche per il rilancio della produzione partendo da un

licenziamento di massa”

Un metodo irragionevole e vecchio quello praticato dall’ imprenditore che

allargando l’azione di esternalizzazione della produzione a piene mani,

anche a danno della qualità, allarga la fascia dei poveri da lavoro e dei

senza lavoro.

Con la riduzione del 50% della forza lavoro, ossia 212 dipendenti, la

Fiorucci non potrà avere nessun rilancio produttivo reale.

La negazione, da parte dell’azienda, dell’utilizzo degli ammortizzatori

sociali è un ulteriore calcio in faccia alla dignità del lavoro e dei

lavoratori, È LA PREPOTENZA DELLA FINANZA CHE UMILIA IL VALORE DEL LAVORO

COME FATTORE DI CRESCITA.

Difronte all’avvio della riproposizione di azioni da macelleria sociale

nessuno può restare indifferente.

400 famiglie passeranno il Natale aspettando la lettera di licenziamento

che arriverà per 212 di esse.

Le istituzioni tutte battano un colpo, affianchino il sindacato per fermare

questo nuovo scempio occupazionale!

Insieme arrestiamo il declino economico e sociale di chi vuole trasformare

una delle aree industriali più importanti del Lazio in un deserto per

incenerimento dei rifiuti.

Cosi in una nota, per il comitato “Perlefuturegenerazioni”,

Tonino D’Annibale.