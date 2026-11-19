(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 -
"È uno dei tanti interventi per migliorare Livorno, e di cui andiamo molto fieri"
È un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e un lavoro di desigillazione di 600 metri quadrati in pieno centro. È anche un investimento sul decoro e sull'abbellimento, attraverso la realizzazione di aiuole e la piantumazione di 12 alberi in un'area centrale dove non ce ne sono mai stati.
Non è un'area verde e non è la risposta alle esigenze di rendere la nostra città a prova di cambiamenti climatici. Quello lo facciamo con decine di altri interventi, in centro e in periferia.
È uno dei tanti interventi per migliorare Livorno.
È assurdo, da parte di qualcuno, strumentalizzare ogni cosa".