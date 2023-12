Agenzia regionale 1607.23 Delli Noci _ premio nazionale innovazione

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 Con le idee innovative di Foreverland e Preinvel, la Puglia trionfa al PNI

– Premio nazionale per l’Innovazione

Questa mattina nella Sala Di Jeso della Presidenza della Regione Puglia, il

punto sull’importante riconoscimento ottenuto a Milano dai team già

vincitori della Start Cup Puglia 2023. Delli Noci: “Celebriamo i nostri

talenti il cui successo rende visibile il grande lavoro di questi anni”

“Stiamo orgogliosamente portando avanti un gioco di squadra che ha reso la

Puglia una terra attrattiva per le startup. Il dato positivo delle 747

startup tecnologiche e piccole imprese innovative deve portarci ad un

doppio impegno: garantire la nascita di nuove realtà e, allo stesso tempo,

amplificare la crescita di quelle esistenti. Per raggiugere questi due

obiettivi abbiamo creato da una parte una misura, Tecnonidi, da poco

riaperta per la Programmazione 2021/2027, che si rivolge alle startup

tecnologiche e alle piccole imprese innovative che intendono avviare o

sviluppare in Puglia piani di investimento a contenuto tecnologico,

dall’altra Equity Puglia, lo strumento finanziario, pensato per aumentare

il livello di capitalizzazione e quindi la solidità patrimoniale delle

aziende. Oggi festeggiamo le startup pugliesi vincitrici di questo

importante premio nazionale, celebriamo i nostri talenti il cui successo

rende visibile il grande lavoro di questi anni”.

Con queste parole l’Assessore regionale allo Sviluppo economico

Alessandro Delli

Noci ha presentato gli straordinari risultati che le startup pugliesi hanno

ottenuto durante la finale del PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione, la

principale competizione italiana tra piani d’impresa innovativa organizzata

dall’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business

Plan Competition PNI Cube, che si è svolta quest’anno a Milano il 1°

dicembre scorso.

Due gli importanti riconoscimenti ottenuti quest’anno: vincitore della

categoria Industrial per il team Foreverland e vincitore della

categoria Cleantech

& Energy per Preinvel. I due Team sono già stati premiati rispettivamente con

il primo e quarto posto della Start Cup Puglia 2023, il Premio regionale

dell’innovazione organizzato da ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia

e l’Innovazione, in collaborazione con Regione Puglia, PNI e Comitato

Promotore.

Quattro le categorie in gara (Industrial, Life Science-MedTech, Ict, IREN

Cleantech&Energy,) nelle quali i 70 team provenienti da 17 regioni italiane

si sono sfidati a colpi di pitch, durante la competizione alla quale hanno

partecipato anche tutti i vincitori di Start Cup Puglia 2023: Foreverland;

My Bon; Ember Laptops; Preinvel; Flying Demon.

L’iniziativa è stata l’occasione per illustrare quest’importante risultato,

frutto del lavoro congiunto dell’ecosistema pugliese dell’innovazione e del

meccanismo ormai consolidato della Start Cup Puglia con il suo programma di

accompagnamento mirato alla definizione dell’idea d’impresa, così come ha

sottolineato Stefano Marastoni (ARTI) responsabile Start Cup Puglia: “Dal

2008, nel corso delle 16 edizioni della business plan competition di ARTI e

Regione Puglia, abbiamo puntato progressivamente su due aspetti

fondamentali. Prima di tutto abbiamo allestito un programma di

accompagnamento e assistenza tecnica delle idee di business, anche in fase

di early stage, verso la loro trasformazione in progetti imprenditoriali

veri e propri. In secondo luogo, abbiamo perfezionato il processo di

selezione dei progetti più innovativi che, infatti, soprattutto a partire

dal 2019 riescono a competere e a vincere anche a livello nazionale. Questo

consolidato meccanismo, con il supporto del Comitato Promotore e delle

Università

pugliesi attraverso le attività di affiliazione scientifica (quest’anno, in

particolare, il ruolo del BaLab di Università di Bari è stato fondamentale)

ci ha condotti fin qui e prefigura, auspicabilmente, altri importanti

risultati nei prossimi anni”.

Di opportunità e strumenti a supporto delle startup e di attrattività della

Puglia hanno parlato la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico

Gianna Elisa Berlingerio e il responsabile della Linea di azione

Progettazione Europea dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Danilo

Caivano.

Giuseppe D’Alessandro CEO di Foreverland, startup supportatadall’Università

degli Studi di Bari “Aldo Moro” e da Balab, ha illustrato “Freecao” il

primo cioccolato mediterraneo senza cacao prodotto riducendo dell’80% le

emissioni di CO2 e del 90% il consumo di acqua, utilizzando carrube

italiane.

Angelo di Noi, CEO di Preinvel, startup supportata anch’essadall’Università

degli Studi di Bari e Balab, ha illustrato il primo filtro fluidodinamico

brevettato capace di abbattere le emissioni industriali utilizzando gli

effetti filtranti dei flussi d’aria. Una tecnologia con costi di

manutenzione prossimi allo zero poiché non prevede sistemi di cattura

meccanici o elettrici.

Oltre alle due vittorie nelle categorie Industrial e Cleantech & Energy, da

25mila euro ciascuna, la Puglia quest’anno ha vinto anche diversi premi

speciali. Foreverland ha vinto anche il premio speciale Unicredit Start Lab

(accesso alla piattaforma e programma di mentoring); Preinvelha vinto anche

il premio Nobento e iVision

per la miglior startup sostenibile (10mila euro) e la menzione

Encubator(accesso

diretto alla semifinale dell’edizione 2023-2024); altre due startup

pugliesi (finaliste alla SCP 2023) AGR-E e Servati hanno vinto una borsa di

studio per un soggiorno/scambio in Francia “Premio Young Entrepreneur

Program-YEP”.

Alla conferenza stampa di presentazione dei risultati di questa edizione

2023 del PNI sono intervenuti: l’Assessore Alessandro Delli Noci,

ilresponsabile

della Start Cup Puglia Stefano Marastoni; la Direttora di Dipartimento

Sviluppo Economico Gianna Elisa Berlingerio; il referente dell’Università

degli Studi di Bari Danilo Caivano, la referente del Comitato Promotore

della SCP Vanessa Coppola; Sirio Vurro e Ivano De Turi, coach Start Cup

Puglia, e i referenti delle altre startup pugliesi che hanno partecipato al

PNI.

Dal 2008 al 2023 – 16 edizioni annuali della Start Cup Puglia, hanno

partecipato alla competizione 589 piani di impresa innovativa; tra questi

le giurie hanno individuato complessivamente 62 vincitori, di cui 52 hanno

poi costituito la loro impresa in Puglia. A partire dall’edizione 2010, è

stato introdotto un programma di accompagnamento rivolto ai partecipanti

con l’obiettivo di supportarli nel percorso che va dalla definizione

dell’idea di business alla preparazione del Business Plan. Negli ultimi

anni, diversi vincitori della Start Cup Puglia si sono qualificati tra i

primi 10 progetti finalisti al PNI, ad esempio, nel 2019Maxwell 2020, terzo

classificato alla Start Cup Puglia 2019, ha vinto il primo premio per la

categoria IREN Cleantech&Energy. Leb s.r.l. (NailSolutions), secondo

classificato a Start Cup Puglia 2019, si è aggiudicato il premio speciale

“Boost Heros”. Nel 2022 Arabat, vincitore della SCP 2022, ha vinto il primo

premio per la categoria IREN Cleantech&Energy. Infine, nel 2023,

Foreverland vincitore

assoluto della SCP 2023, ha vinto il primo premio nella categoria

Industrial e il premio speciale Unicredit Start Lab; il team Preinvel(quarto

classificato alla SCP 2023) ha vinto il primo premio nella categoria

Cleantech&Energy.