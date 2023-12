FOTOFINISH dal 19 al 31 dicembre + Speciale Capodanno – HYBRIS dal 3 al 14 gennaio 2024 – Processo Galileo dal 19 al 27 gennaio

(AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 dal 19 al 31 dicembre

dal martedÏ al venerdÏ h 21, sabato h 19 e domenica h 17

FOTOFINISH

(mai) scritto da Antonio Rezza allestimento Flavia Mastrella

con Antonio Rezza

e con Ivan Bellavista / Manolo Muoio

produzione RezzaMastrella, La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello

Durata: 100í

Il teatro rimarr‡ chiuso i giorni: 24-25-26 dicembre,

domenica 31 dicembre ore 21:30 Speciale Capodanno

Al termine dello spettacolo, dopo il brindisi di rito, si terr‡ l’Asta al buio, un format sempreverde di Antonio Rezza che vestir‡ i panni di banditore d’eccezione. Si tratta di un’asta unica nel suo genere: i pezzi battuti non saranno visibili dai compratori che dovranno intuire dalle descrizioni del banditore se l’investimento Ë fruttuoso o se sia il caso di scommettere sul successivo. Il regalo poetico sono gli expertise, scritti e pensati da Antonio Rezza, che rendono ogni elemento unico e indimenticabile.

» la storia di un uomo che si fotografa per sentirsi meno solo.

Apre cosÏ uno studio dove si immortala fingendosi ora cliente ora fotografo esperto.

E grazie alla moltiplicazione della sua immagine arriva a credersi un politico che parla alla folla. Una folla che non cíË. Ma che lo galvanizza come tutte le cose che non avremo mai.

Tra un comizio e líaltro arriva a proclamarsi costruttore di ospedali ambulanti che si spostano direttamente nelle case dei malati.

E allíinterno di questi ospedali cíË sempre lui

Ben presto, grazie allíinflazione della sua immagine, Ë convinto di non essere pi˘ solo.

E continua nelle sue scorribande politiche delegando sÈ stesso alla cultura per costruire impossibili cinema dove líerotismo differisce dalla pornografia solo per qualche traccia labile di dialogo. E ipotizza incendi e sciagure, ipotizza uscite di sicurezza per portare in salvo lo spettatore medio che lui stesso rappresenta.

Di tanto in tanto torna dal fotografo che Ë per costringersi a scattarsi nuove foto. E impazzisce a poco a poco.

Ma mai completamente.

dal 3 al 14 gennaio 2024

dal martedÏ al venerdÏ h 21, sabato h 19 e domenica h 17

debutto mercoledÏ 3 gennaio h 21

HYBRIS

(mai) scritto da Antonio Rezza

habitat Flavia Mastrella

con Antonio Rezza

e con Ivan Bellavista, Manolo Muoio, Chiara Perrini, Enzo Di Norscia, Antonella Rizzo, Daniele Cavaioli e con la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Sughi

produzione RezzaMastrella, La Fabbrica dellíAttore – Teatro Vascello, Teatro di Sardegna

coproduzione Spoleto, Festival dei Due Mondi

durata: 80í

Come si possono riempire le cose vuote? » possibile che il vuoto sia solo un punto di

vista? La portaÖperchÈ solo cosÏ ci si allontana. Ognuno perde líorientamento, la

certezza di essere in un luogo, perde il suo regno cosÏ in terra e non in cielo. Líuomo fa

il verso alla belva. Che lui stesso rappresenta. Senza rancore. La porta ha

perso la stanza e il suo significato, apre sul nulla e chiude sul nulla. Divide quello che

non cíËÖ intorno un ambiente asettico fatto di bagliori. Líessere Ë prigioniero del corpo, fascinato dallíonnipotenza della sua immagine trasforma il suo aspetto per raggiungere la bellezza immobile e silente che tanto gli Ë cara. Le gabbie naturali imposte dal mondo legiferano della nascita, della crescita e della cultura, ma la morte Ë come al solito insabbiata; ai bambolotti queste cose sembrano inutili sofferenze, antiche volgarit‡.

La porta attraversata dal corpo, che Ë di cervello e profondamente pigro, si trasforma in un portale nel vuoto; al bordo del precipizio si puÚ immaginare un mondo alternativo ma il bambolotto si lascia abitare da chiunque, di ognuno prende un pezzo, uno spunto, sicuro e consapevole di dare una direzione sua alle cose. La spina dorsale si

allunga e si anima: finalmente si divide.

Dal 19 al 27 gennaio

dal martedi al venerdi h 21, sabato h 19 e domenica h 17

di Angela DemattË e Fabrizio Sinisi

dramaturg Simona Gonella

regia Andrea De Rosa, Carmelo Rifici

con Luca Lazzareschi, Milvia Marigliano e con Catherine Bertoni de Laet, Giovanni Drago, Roberta Ricciardi, Isacco Venturini

regia Andrea De Rosa e Carmelo Rifici

scene Daniele SpanÚ

costumi Margherita Baldoni

progetto sonoro GUP Alcaro

una produzione TPE – Teatro Piemonte Europa, LAC Lugano Arte e Cultura, Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale in collaborazione con Associazione Santacristina Centro Teatrale

Durata: 100í

Processo Galileo, uno spettacolo che ci invita a riflettere sul rapporto che abbiamo con la verit‡ scientifica, sulla relazione tra scienza e potere e infine sul concetto del mistero, qualcosa che percepiamo, ma ancora non conosciamo, qualcosa con cui il teatro si trova da sempre ad avere a che fare.