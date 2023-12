incontro mobbing Domani

(AGENPARL) – dom 17 dicembre 2023 *COMUNICATO STAMPA*

“*PalazzinE Laf” – storie di mobbing*

*Incontro organizzato dalla federazione del Pd di Taranto*

“Palazzina Laf”, il film che vede il tarantino Michele Riondino al suo

debutto alla regia, attraverso il racconto di uno dei più grossi casi di

mobbing d’Italia, punta i riflettori su un fenomeno di cui si tende a parar

poco, ma che continua ad essere una piaga per il mondo lavorativo italiano.

Il film è tratto dal libro “Fumo sulla città”, di un altro grande tarantino

Alessandro Leogrande che ne avrebbe dovuto firmare anche la sceneggiatura,

ma che è stato troppo precocemente strappato alla vita e al mondo della

cultura italiano.

È proprio partendo dalla storia della “Palazzina Laf” che domani

pomeriggio, alle 18:00, presso la sede della federazione provinciale del Pd

ionico, in via Basile n°4 a Taranto, si parlerà di mobbing e mobbing di

genere.

Al dibattito, dal titolo “PalazzinE Laf” storie di mobbing, che verrà

introdotto da:

*Anna Filippetti* – segretaria provinciale Pd Taranto

*Massimo Serio* – presidente assemblea provinciale Pd Taranto

*Francesca Irpinia* – responsabile donne provinciale Pd Taranto

prenderanno parte:

*Carlo Petrone* – avvocato

*On. Giovanni Battafarano* – ex senatore

*Mimmo Sardelli* – funzione pubblica CGIL

*On. Cecilia Guerra* – della segreteria nazionale Pd

L’incontro sarà moderato da

*Anna Rita Palmisani* – responsabile cultura segreteria provinciale Pd

Taranto

La presenza di lavoratrici che parleranno della loro esperienza diretta,

aiuteranno a comprendere meglio il profondo radicamento di un problema

ancora oggi difficile da estirpare.

Taranto, 17 dicembre 2023