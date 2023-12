FERRARA, DUE GIORNI DI FESTA. DAL PRESEPE VIVENTE DI SAN FRANCESCO AI CONCERTI CHE HANNO ANIMATO IL WEEKEND FERRARESE. FORNASINI: “POTENZIATI I PARCHEGGI GRATUITI PER VENIRE INCONTRO A CHI PARTECIPA AGLI EVENTI”. APPUNTAMENTO AL 23 DICEMBRE CON IL CORO DELLE VOCI BIANCHE DI SAN FRANCESCO E IL 24 CON IL PRESEPE SULL’ACQUA NEL FOSSATO DEL CASTELLO

(AGENPARL) – dom 17 dicembre 2023 *FERRARA, DUE GIORNI DI FESTA PER LA CITTÀ ESTENSE. DAL PRESEPE VIVENTE DI

SAN FRANCESCO* *AI CONCERTI CHE HANNO ANIMATO IL WEEKEND FERRARESE.

FORNASINI: “POTENZIATI I PARCHEGGI GRATUITI PER VENIRE INCONTRO A CHI

PARTECIPA AGLI EVENTI”. *

*APPUNTAMENTO AL 23 DICEMBRE CON IL CORO DELLE VOCI BIANCHE DI SAN

FRANCESCO E IL 24 CON IL PRESEPE SULL’ACQUA NEL FOSSATO DEL CASTELLO*

Ferrara, 17 dic – Come preannunciato, il weekend ha coinvolto ogni angolo

di Ferrara, attirando nei luoghi simbolo della città abitanti e turisti

desiderosi di fare festa. Sabato via Ripagrande, grazie al Laboratorio

creativo di Chiara e alla collaborazione con i commercianti, ha ospitato i

canti natalizi mentre in piazza Trento e Trieste si sono esibiti i Souvenir

de Noel, che hanno rivisitato le canzoni natalizie più famose con un

divertente tocco swing. Il Coro Polifonico Santo Spirito ha cantato per

Asp, mentre un ulteriore concerto benefico si è tenuto per la Fondazione

ADO ha avuto spazio nella rinnovata Sala Estense, mentre al Teatro Nuovo è

andato in scena l’immancabile Schiaccianoci.

Il weekend di festa è proseguito oggi con il raduno motociclistico dei

Babbi Natali su due ruote. Il ritrovo si è tenuto questa mattina in Piazza

Ariostea. I Babbi sono partiti alle 10:30, allietando i passanti

incuriositi. Sempre da Piazza Ariostea è partita la camminata benefica

“Stracarducci for Ado” che ha poi percorso Porta Mare, viale degli Angeli,

Porta degli Angeli e Quadrivio degli Angeli per poi concludersi in piazza

Ariostea, dove si è tenuto un rinfresco per festeggiare l’arrivo delle

festività. Tra le bancarelle, allestite per l’occasione, è arrivato anche

Babbo Natale, che ha ricevuto le letterine dei bimbi.

Dopo il presepe vivente a cura di FISM che ieri ha preso vita a

Monestirolo, oggi anche Ferrara ha messo in scena la propria sacra

rappresentazione. Attraverso immagini, letture, video e canti, la Basilica

di San Francesco, nell’omonima piazza, si è animata con un presepe vivente

animato da melodie armoniose, per condividere un momento di solidarietà e

amicizia. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e grazie alla collaborazione

dei frati minori conventuali del convento di San Francesco, è stata

organizzata dall’associazione Genitori Luigi e Zelia Martin, in

collaborazione con la Fondazione Enrico Zanotti e il centro culturale

“L’Umana Avventura”. Gli spettatori sono stati invitati a “entrare” nel

presepe, partecipando in prima persona alla scena della natività. La Chiesa

di Santo Spirito ha accolto l’emozionante concerto di Natale del Coro

Polifonico Santo Spirito.

“L’Amministrazione comunale ha deciso di investire nel Natale con tanti

eventi musicali, artistici e solidali che accompagnano l’arrivo delle feste

a Ferrara – dice l’assessore al Turismo Matteo Fornasini -. Per questo, in

sinergia con Ferrara Tua, ci siamo impegnati a implementare i parcheggi

gratuiti disponibili. A queste iniziative in centro storico si aggiungono i

mercatini, il villaggio di Babbo Natale e l’albero, in attesa di proseguire

con i prossimi appuntamenti per il Natale, pensati sia per i turisti che

per i ferraresi. Un ringraziamento va a tutti gli organizzatori che hanno

aderito numerosi, rendendo così ricca la programmazione”.

Tra i futuri eventi ci sono in Piazza Trento e Trieste, il 23 dicembre alle

18, il Coro di voci bianche di San Francesco diretto da Padre Orazio e al

Palasport, lo stesso giorno dalle 10 a mezzanotte

Pattinatale, il saggio di Natale a scopo benefico dei Pattinatori Estensi,

mentre al Palaboschetto, dalle 15 alle 18.30 il saggio di Natale del

Pattinaggio il Quadrifoglio ASD. Il 24 dicembre, alle 19, si terrà il

consueto e affascinante Presepe sull’acqua nel fossato del Castello

Estense. L’intero programma

dei prossimi eventi

è su Inferrara.it.

*In allegato alcune immagini degli eventi di oggi a Ferrara*

N.B. – Le

informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e

destinate esclusivamente alla/e persona/e o all’ente sopra indicati. E’

vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi

uso-copia-diffusione

di quanto in esso contenuto sia ai sensi dell’art.

616 c.p. sia ai sensi

del DL n.196/03. Se questa comunicazione Vi e’

pervenuta per errore, Vi

preghiamo di rispondere a questa e-mail e

successivamente cancellarla dal

Vostro sistema.* *