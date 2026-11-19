(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - "Negli ultimi dieci anni abbiamo registrato una diminuzione di un milione di studenti, pari al 9% della popolazione studentesca. Nello stesso arco di tempo, gli insegnanti per materia sono aumentati del 12% e quelli di sostegno dell'86%. È evidente che sulla scuola si sia investito, così come si è investito nel rinnovo dei contratti: i docenti hanno ottenuto aumenti superiori rispetto a quelli di altri comparti, accompagnati dalle agevolazioni fiscali con una tassazione ridotta al 5% sull'aumento contrattuale, misura che ha portato a benefici oggettivi in busta paga.
Noi confidiamo nella scuola. Quella che era stata ipotizzata, come è ben noto, non era un taglio ma una riorganizzazione. È vero che il Governo ha poi deciso di cambiare passo, ma si trattava di un intervento più che legittimo e giustificato: a fronte di una denatalità così marcata, è oggettivamente inammissibile un continuo aumento dell'organico. Ciò non significa affatto non valorizzare la scuola o non riconoscere il merito dei docenti. Questo è un principio cardine che va detto per quello che è, numeri alla mano, altrimenti si scade in una retorica sulla scuola che è inammissibile.
Sono la prima a difendere gli insegnanti, ma i docenti vanno difesi sempre: anche quando a Torino, come accaduto ieri, una vicepreside viene aggredita dagli studenti che vogliono occupare l'istituto. In quella circostanza, invece, non ho sentito una sola parola in difesa del corpo docente".
(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - "Negli ultimi dieci anni abbiamo registrato una diminuzione di un milione di studenti, pari al 9% della popolazione studentesca. Nello stesso arco di tempo, gli insegnanti per materia sono aumentati del 12% e quelli di sostegno dell'86%. È evidente che sulla scuola si sia investito, così come si è investito nel rinnovo dei contratti: i docenti hanno ottenuto aumenti superiori rispetto a quelli di altri comparti, accompagnati dalle agevolazioni fiscali con una tassazione ridotta al 5% sull'aumento contrattuale, misura che ha portato a benefici oggettivi in busta paga.