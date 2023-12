(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 USLNotizie

Lucca: un incontro scientifico sulle demenze all’ospedale “San Luca”

Lucca, 13 dicembre 2023 – Una riunione della sezione regionale toscana della SINdem, associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze. Si

svolgerà sabato 16 dicembre 2023 a partire dalle ore 9 nell’aula Piera Sesti, al terzo piano dell’ospedale “San Luca” di Lucca.

Il comitato scientifico dell’evento è composto dal direttore della Neurologia di Lucca Marco Vista insieme a Valentina Bessi (Neurologia 1 di

Careggi) e a Gloria Tognoni (Neurologia Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana).

Dopo i saluti di benvenuto del presidente SINdem Camillo Marra, sono previsti quelli del direttore dell’ospedale Spartaco Mencaroni, del direttore

dell’area delle patologie cerebro cardio vascolari dell’Azienda USL Toscana nord ovest Renato Galli e della presidente SINdem Toscana Valentina

Bessi.

Tra i relatori, che approfondiranno varie tematiche legate alle demenze, Sandro Sorbi (Neurologia Careggi), Gabriele Siciliano (Neurologia AOUP),

Filippo Baldacci (Neurologia AOUP), Domenico Plantone (Neurologia AOU Senese), Francesco Rotella (Psichiatria Careggi), Bruno Fattori

(Otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria AOUP), Andrea Bertolucci (Cure palliative Azienda USL Toscana nord ovest – Lucca).

A partire dalle 12.40 sono previste la discussione tra i presenti e la conclusione dei lavori.

(sdg)

