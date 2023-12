(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 USLNotizie

Lucca torna ad essere capitale della Vestibologia pratica – in arrivo professionisti da tutta Italia

Lucca, 13 dicembre 2023 – Come consuetudine professionisti da tutta Italia parteciperanno alla 18esima “Giornata di Vestibologia pratica”, in

programma sabato 16 dicembre a partire dalle ore 9 nel complesso di San Micheletto a Lucca.

La giornata lucchese, ormai un appuntamento irrinunciabile nel settore, è organizzata dalla struttura di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “San

Luca”, diretta da Riccardo Mario Piane, che è anche il responsabile scientifico dell’evento insieme a Mauro Gufoni (ORL di Livorno).

Tra i relatori, oltre a Piane e Gufoni, Valeria Caglieri, Paolo Pagnini, Daniele Nuti, Beatrice Giannoni, Rudi Pecci, Marco Mandalà, Mario Faralli,

Elena Navari e Silvia Quaglieri.

Il corso è accreditato per medici chirurghi specialisti in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, logopedisti, tecnici audioprotesisti e

tecnici audiometristi.

Sarà ovviamente, come ogni anno, l’occasione per approfondire le terapie più importanti e gli argomenti di maggiore attualità in questo

importante ambito.

Il vestibologo è il medico specialista nella diagnosi e nella terapia dei disturbi dell’udito e dell’equilibrio ed è in grado di diagnosticare e

di trattare qualsiasi disturbo riguardante la funzione uditiva e quella vestibolare (equilibrio) che hanno sede nella parte più profonda

dell’orecchio (orecchio interno).

In allegato una foto dell’edizione 2022 dell’evento: in foto i due responsabili scientifici dell’evento, Mauro Gufoni e Riccardo Mario Piane

(sdg)

