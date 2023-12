(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 *COMUNICATO STAMPA*

*Ue: Cia, bene voto su direttiva breakfast. Sì a indicazione d’origine per

miele e marmellate*

Roma, 12 dic – “Buone notizie da Bruxelles dopo il voto sulla “direttiva

breakfast” che rende obbligatoria la menzione in etichetta dell’origine

geografica di marmellate e miele, secondo prodotto più adulterato al

mondo”. Così, il presidente di *Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini*,

commenta il voto in plenaria del Parlamento Ue, che rappresenta un forte

segnale anche a favore della sostenibilità e della salute dei consumatori.

Per Cia, un’etichettatura più trasparente -con l’indicazione precisa dei

Paesi di origine sia nei barattoli di miele che su marmellate, confetture e

gelatine- garantirà maggiore trasparenza e offrirà a tutti la possibilità

di scegliere prodotti più sani e più locali.

Si metterà, dunque, il freno alle frequenti pratiche fraudolente che

riguardano, soprattutto, il miele e verranno premiati quei produttori che

lavorano in maniera virtuosa. L’etichetta dovrà, infatti, contenere il

Paese in cui è stato raccolto il miele e se proviene da più Paesi, questi

saranno elencati in ordine decrescente in proporzione. Nel caso, invece, il

prodotto sia di importazione extra-Ue per oltre il 75%, l’informazione

dovrà essere indicata in modo esplicito. Cia accoglie, infine, con favore

l’istituzione di un sistema di tracciabilità per il miele al fine di

migliorare i controlli e le adulterazioni con sistemi analitici accreditati.

“Questo è il risultato più importante che abbiamo ottenuto per la nostra

apicoltura, in modo che i nostri produttori -prosegue Fini- possano

finalmente essere protetti dalle importazioni di miele adulterato cinese

spacciato per *Made in Italy*”.

