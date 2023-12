(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 Musica insieme, venerdì il tradizionale concerto di Natale

Venerdì 15 dicembre alle 21,15 al cinema teatro Masaccio appuntamento con la 55esima edizione del concerto di Natale del Concerto comunale di San Giovanni Valdarno. Direttore il maestro Patrizio Venturini, presenta la serata Giuseppe d’Orsi.

“Musica insieme”, il titolo per l’appuntamento 2023 con il tradizionale e atteso concerto di Natale organizzato dal Concerto comunale di San Giovanni Valdarno. Venerdì 15 dicembre alle 21,15 gli artisti saliranno sul palco del cinema teatro Masaccio per offrire alla cittadinanza intrattenimento e gioia e condividere, attraverso la musica, gli auguri di un buon Natale e buon anno nuovo. L’iniziativa, giunta alla sua 56esima edizione, è organizzata con la collaborazione della Pro Loco di San Giovanni Valdarno e il patrocinio del Comune e fa parte del ricco calendario di eventi legati alle festività natalizie in città.

Nella serata di venerdì, oltre alla presidente Stefania Ducci, sarà presente il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e il presidente della Pro Loco Massimo Pellegrini.

Il direttore concertatore sarà il maestro Patrizio Venturini mentre la serata sarà presentata da Giuseppe d’Orsi.

Canzoni conosciute, sinfonie classiche, musiche natalizie per celebrare la voglia di stare insieme e condividere le feste.