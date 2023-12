Macron “aggrappato a un filo” mentre sinistra e destra uniscono le forze per bloccare la legge sull’immigrazione

(AGENPARL) - ROMA, 12 Dicembre 2023 - Il presidente francese Emmanuel Macron è “appeso a un filo” mentre i partiti di opposizione di sinistra e di destra si sono uniti per respingere un dibattito sul suo disegno di legge sull’immigrazione.

La debole presa del potere da parte di Macron, con il suo partito che governa da una posizione di minoranza nell’Assemblea nazionale, è stata messa in dubbio quando le sue riforme sull’immigrazione promesse da tempo sono state bocciate lunedì pomeriggio come mozione del partito verde ecologista per bloccare il dibattito sull’immigrazione. la legislazione è stata sostenuta dal centrista Les Republicains, dal populista di destra Rassemblement National di Marine Le Pen e dalla sinistra La France Insoumise, con il risultato che il disegno di legge è stato respinto con un margine di 270 voti contro 265.

Paradossalmente per Macron, mentre la sinistra e i sostenitori dell’immigrazione di massa si sono opposti alla legislazione in quanto troppo severa, l’ex candidata presidenziale Marine Le Pen ha unito le forze per bloccare il disegno di legge in quanto non è andato abbastanza lontano, sostenendo che avrebbe fatto ben poco per arginare la crisi. marea migratoria nel paese, ha riferito Le Figaro . L’attaccante populista ha affermato che il suo partito introdurrà una legislazione alternativa questa settimana, affermando che il disegno di legge di Macron è una “legge a favore dell’immigrazione”.

La proposta di legge del governo Macron mirava a rafforzare l’autorità governativa per rimuovere i migranti criminali condannati a oltre cinque anni di carcere e per limitare la migrazione a catena familiare. Tuttavia, gli oppositori hanno criticato il disegno di legge per non aver incluso le misure favorite dal Senato, come la riduzione dei generosi benefici assistenziali e sanitari offerti ai migranti, che molti sostengono agisca come un “fattore di attrazione” per il Paese.

Dopo l’imbarazzante sconfitta all’Assemblea nazionale, il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, considerato uno dei membri più aggressivi del governo Macron sull’immigrazione, ha offerto le sue dimissioni al presidente, ma Macron le ha respinte.

Invece, Macron ha rivolto la sua rabbia verso i partiti di opposizione, accusando la mossa di sinistra e destra di unirsi come un atto “cinico” inteso a “impedire al paese” di riformare il sistema di immigrazione. Ha continuato rifiutando l’idea che esistesse una maggioranza alternativa praticabile nell’Assemblea nazionale al suo stesso governo di minoranza.

Tuttavia, il presidente del National Rally Jordan Bardella ha chiesto lo scioglimento del parlamento nel mezzo della “crisi politica” e il “ritorno al popolo” con nuove elezioni legislative che potrebbero privare Macron della capacità di governare e potenzialmente costringerlo alle dimissioni.

“Siamo pronti non solo a tornare ai francesi ma siamo anche pronti a governare la Francia”, ha dichiarato Bardella, precisando che il disegno di legge alternativo sull’immigrazione del suo partito è pronto ed “è mille volte più duro di quello proposto dal governo. Abbiamo mille e una misura per restituire ai francesi la loro sicurezza, frutto del loro lavoro”.

Nel frattempo, il capo del partito di estrema sinistra La France Insoumise, Manuel Bompard, ha messo in guardia il presidente dal ricorrere al controverso articolo costituzionale 49.3 per approvare le riforme sull’immigrazione senza votazione, cosa che il governo Macron ha fatto con l’innalzamento dell’età pensionabile all’inizio di quest’anno, scatenando settimane di rivolte.

“Se il governo decidesse di entrare in vigore imponendo un 49.3, avremmo fatto un altro passo verso l’autoritarismo”, ha detto Bompard, aggiungendo: “[Il presidente] è appeso a un filo: quello del passaggio con la forza. Questo Paese non può essere governato in questo modo negli anni a venire”.

La questione della migrazione di massa è venuta alla ribalta del dibattito nazionale in Francia in seguito agli attacchi terroristici di Hamas contro Israele del 7 ottobre, con due sospetti attacchi terroristici islamici avvenuti da allora in Francia.