(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 * Corridoio pedonale all’intersezione fra via Trinchese e via Nazario Sauro

*/Sarà presente per tutto il periodo festivo/

L’assessorato alla Mobilità sostenibile ha istituito fino al prossimo 7

gennaio un corridoio pedonale protetto all’incrocio fra via Trinchese e

via Nazario Sauro, dove, sopratutto in questo periodo di festa, c’è un

intenso traffico di pedoni generalmente disordinato per raggiungere

piazza Mazzini.

Il corridoio temporaneo è delimitato da transenne che fungono da

sbarramento del flusso veicolare per consentire ai pedoni provenienti da

via Trinchese e diretti verso la parte centrale di Piazza Mazzini di

raggiungere in maniera sicura gli attraversamenti pedonali a ridosso del

civico 2 di piazza Mazzini, evitando di incrociare i percorsi con quelli

delle auto. Il corridoio garantisce la piena fruibilità della piazza

senza limitazioni alle auto e senza inibire aree di sosta.

/«Questo corridoio pedonale è una sperimentazione/ – dichiara

l’assessore alla Mobilità sostenibile *Marco De Matteis* – /che abbiamo

deciso di attuare per cercare di risolvere un annoso problema: la

commistione rischiosa fra pedoni e auto che si viene a creare

all’incrocio fra via Trinchese e via Nazario Sauro, soprattutto in

questo periodo festivo, che ci auguriamo servirà anche a rendere più

fluido il traffico veicolare su via Nazario Sauro. Un ulteriore

intervento a tutela della sicurezza dei pedoni che si somma ai

provvedimenti che, nella stessa zona, attuiamo nei weekend e nei festivi

alla circolazione delle auto in via Liborio Romano e in via Fabio Filzi.

Con l’unica differenza che questo corridoio pedonale sarà attivo tutti i

giorni, tutto il giorno, fino al 7 gennaio». /

L’Ufficio stampa