Sabato nel Pantehon degli Uomini illustri una

iniziativa per ricordare Andrea Dami e Anna Venturi

Appuntamento alle 16.30. Interverranno Marco Leporatti, Andrea Ottanelli, Luigi Pavesi

Claudio Rosati e Paolo Zampini

Sabato 9 dicembre alle 16.30 nel Pantheon degli Uomini Illustri sul Parterre di piazza San

Francesco si svolgerà l’iniziativa dal titolo “Ricordi di un’Amicizia” in memoria di Andrea Dami e

Anna Venturi.

All’appuntamento interverranno Marco Leporatti, Andrea Ottanelli, Luigi Pavesi Claudio Rosati e

Paolo Zampini.

Durante il pomeriggio saranno proiettate delle opere realizzate da Dami.

Andrea Dami è stato presidente e membro del consiglio direttivo dell’Associazione Amici della

Forteguerriana: assieme agli altri membri del consiglio è stato una vera e propria fucina di eventi

e iniziative, tra cui la serie di conferenze “Incontriamoli”, fortemente voluta da Dami per

valorizzare le competenze dei ragazzi del Liceo Forteguerri, chiamati a tenere vere e proprie

“lezioni” su temi a carattere storico-culturale, o la mostra “An-Dante”, ideata da Dami per

rileggere in chiave contemporanea la figura di Dante Alighieri, in occasione del recente

anniversario della morte.

Dami ha esposto nel settembre 2022 una sua mostra personale nelle Sale Affrescate dal titolo

“Segni liquidi”. Una sua opera è presente nell’artoteca della Biblioteca San Giorgio, dove nel 2020

aveva esposto sei sue “digigrafie”, utilizzando tecniche di stampa sperimentali, ottenute con

l’ausilio del computer.