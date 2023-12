(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 7 dicembre 2023

Pistoia Città del Natale: le iniziative di sabato 9,

domenica 10, lunedì 11 e martedì 12 dicembre

Proseguono gli appuntamenti del calendario di Pistoia Città del Natale, organizzato da Comune e

Consorzio Turistico Città di Pistoia, sabato 9, domenica 10, lunedì 11 e martedì 12 dicembre.

Gli appuntamenti di sabato 9 dicembre.

Dalle 11 alle 24 nel Parco di Monteoliveto si svolgerà Montuliveto Markets & Experiences

Alle 17.30 nella sala delle assemblee di Palazzo De’ Rossi sede della Fondazione Caript si terrà la

presentazione del libro di Laura Vignali Sospetti, Segreti e Briciole di Sacher (Effigi, 2023). Con

l’autrice dialogano Giuseppe Previti e Maurizio Gori. A cura di Associazione Giallo Pistoia. Info:

Alle 20.45 al Teatro Manzoni la prima regionale (prosa) I ragazzi irresistibili di Neil Simon, regia di

Massimo Popolizio con Umberto Orsini e Franco Branciaroli, Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros

Pascale, Emanuela Saccardi (Teatro de Gli Incamminati – Compagnia Orsini – Teatro Biondo

pagamento.

Alle 21 al PalaCarrara si terrà ALIS le cirque with the Word’s top performers, a cura di Le Cirque

WTP srl. Info: lecirquetopperformers.com/web/. Ingresso a pagamento.

Gli appuntamenti di domenica 10 dicembre.

Dalle 11 alle 24 nel Parco di Monteoliveto si svolgerà Montuliveto Markets & Experiences

Dalle 9 alle 19 nella Cattedrale di via Pertini si svolgerà il Mercato dell’Antiquariato. Info:

Alle 15.30 a Villa di Baggio Festa della Castagna, a cura della Proloco di Villa di Baggio. Info:

http://www.facebook.com/prolocovilladibaggio.

Alle 16 al Teatro Manzoni ancora la prima regionale (prosa) I ragazzi irresistibili di Neil Simon,

regia di Massimo Popolizio con Umberto Orsini e Franco Branciaroli, Flavio Francucci, Chiara

Stoppa, Eros Pascale, Emanuela Saccardi (Teatro de Gli Incamminati – Compagnia Orsini – Teatro

Ingresso a pagamento.

Alle 17 al PalaCarrara nuovo appuntamento con ALIS le cirque with the Word’s top performers, a

cura di Le Cirque WTP srl. Info: lecirquetopperformers.com/web/. Ingresso a pagamento.

Lunedì 11 dicembre alle 17 nell’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio si terrà la

presentazione del libro “Sparire qui” di Marta Ciccolari Micaldi (aka La mcMusa). Sarà presente