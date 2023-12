IL COMUNE COMUNICA – domani la conferenza stampa di presentazione del progetto “Spazio libero”

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 DOMANI LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “SPAZIO LIBERO”

Si terrà domani, martedì 12 dicembre, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione del progetto “Spazio libero”, vincitore dell’avviso pubblico “Quartieri” promosso da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport, realizzato in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI) Comitato di Bari. Il progetto “Spazio libero” è a cura dell’associazione sportiva dilettantistica “I Lupi di San Francesco Aps”, storica affiliata al CSI Comitato di Bari che, con l’ausilio dei propri educatori e operatori sportivi, offrirà a bambini/e e ragazzi/e la possibilità di praticare attività sportiva gratuita extra-scolastica (calcio, ginnastica, pallavolo e pallacanestro).

Sono previste, inoltre, attività gratuite per donne e over 65, centri estivi da realizzare nel periodo di chiusura delle scuole e doposcuola pomeridiani per bambini e bambine. Non mancheranno attività di animazione e ludico-motorie, oltre ad attività finalizzate all’inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità e incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori positivi dello sport. Alla conferenza stampa interverranno l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone, il coordinatore regionale di Sport e Salute Francesco Toscano e la presidente del CSI Comitato di Bari Serafina Grandolfo.