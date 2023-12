Concerto OLeS nell’ambito del FOS, Festival Organistico Salentino, 12 dicembre, Chiesa di Sant’Antonio a Fulgenzio

(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 ComunicazioneOles

10-12-2023

COMUNICATO STAMPA

La Oles torna in queste giornate ormai natalizie con un concerto particolarmente interessante. Un concerto per orchestra e organo, ultimo appuntamento in cartellone del Festival Organistico del Salento, in programma martedì 12 dicembre alla Chiesa di S. Antonio a Fulgenzio di Lecce (ore 19.30).

Protagonisti della serata, a ingresso libero, sono l’ensemble da Camera OLeS, diretta per l’occasione da Eliseo Castrignanò, e Francesco Scarcella, organista clavicembalista e direttore artistico del FOS, impegnato all’organo Vincenzo Mascioni (del 1935). Il concerto prevede l’esecuzione del Concerto in Fa maggiore per organo e orchestra op. 137 n. 1 di Joseph Rheinberger, in prima assoluta per la Puglia. Raramente eseguito per la complessa articolazione tra organo a canne e orchestra. A seguire, la Serenata per orchestra d’archi in Mi maggiore op. 22 di Antonín Dvořák, una delle pagine più apprezzate dell’autore. Completa il concerto il Preludio per organo e orchestra d’archi di Eriberto Scarlino, a 110 anni dalla sua prima esecuzione a Venezia del 1913.

Sul podio, a dirigere l’ensemble, il Maestro Eliseo Castrignanò, il cui rapporto con la Oles è radicato nella storia di questo complesso orchestrale. Dopo anni di esperienza come pianista collaboratore e maestro del coro in diversi teatri del mondo, Castrignanò ha studiato direzione d’orchestra con maestri di fama internazionale a Milano, Firenze e Copenaghen. In settembre è stato pubblicato per Amadeus, prestigiosa rivista musicale, un cd di musiche di George Gershwin in cui Castrignanò dirige l’Orchestra del Conservatorio Arrigo Boito di Parma con Roberto Cappello al pianoforte. Comunicazione.Oles