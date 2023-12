(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 USLNotizie

Lucca: lunedì 11 dicembre la seconda edizione del corso sullo spettro autistico con la professoressa Dell’Osso

10 dicembre 2023 – Lunedì 11 dicembre è prevista nella Piana di Lucca la seconda edizione del corso di aggiornamento sul tema “Lo Spettro

autistico, dall’adulto al bambino” inserito nel piano di formazione (PAF) 2023 dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Il corso, ideato e programmato, in qualità di responsabile scientifico, dal medico psichiatra Asl Siham Bouanani, ha visto come principale docente la

docente ordinaria dell’Università di Pisa e presidente della Società Italiana di Psichiatria Liliana Dell’Osso, tra i massimi esperti a livello

clinico nel settore, con la partecipazione attiva di tutte le figure professionali afferenti all’equipe, professionisti quindi provenienti dalle

varie unità funzionali del dipartimento di Salute mentale e dipendenze dell’Azienda sanitaria.

Gli argomenti di quest’anno si sono incentrati sull’insieme delle caratteristiche legate ai disturbi del neurosviluppo, variamente distribuito

nella popolazione generale, con un continuum di gravità, dalle manifestazioni sottosoglia alla patologia conclamata.

Questi disturbi possono porsi alla base di competenze eccezionali e straordinari talenti, ma anche all’origine di lunghi e tortuosi percorsi di

malattia mentale che, se non intercettati e trattati, possono evolvere verso manifestazioni catatoniche.

Problematiche di questo tipo possono essere individuate in adolescenti e giovani con disturbo dello spettro autistico, suggerendo una stretta

continuità tra le due condizioni morbose e una comune natura neuroevolutiva. Il riconoscimento precoce dell’eventuale presenza di tratti

autistico-catatonici può consentire al clinico di adottare una strategia preventiva, in grado di arrestare la traiettoria di malattia e orientare il

soggetto verso stili di vita protettivi, valorizzandone i punti di forza. Nel corso vengono inoltre discussi alcuni casi clinici complessi afferenti

alle varie unità funzionali del dipartimento di Salute mentale, proponendo nuovi orizzonti di interpretazione della malattia mentale.

