Inaugurata la nuova Area Giochi di Frigole

(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 Inaugurata l’area giochi per bambini a Frigole

È stata inaugurata stamattina alla presenza del sindaco Carlo Salvemini, del parroco Don Mario Calogiuri e della giunta comunale, la nuova area giochi di Frigole, posizionata all’aperto, in Via Balbi, di fronte alla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Goretti. L’intera area è stata attrezzata con ghiaietto compatibile e dotata di altalena, scivolo, cavalluccio, giostra e palestrina ginnica. Una delle giostrine del parco è stata donata da Lupiae Servizi.

Grazie alla collaborazione di Monteco –presente l’amministratore Mario Montinaro – nell’area giochi sono stati posizionati i cestini didattici a forma di animaletti colorati per agevolare l’insegnamento ai bambini che frequenteranno l’area della raccolta differenziata della carta, del vetro-metallo e della plastica. Nei prossimi giorni l’area sarà completata con la posa di speciali panchine realizzate grazie ad un progetto di economia circolare del quale saranno rivelati i dettagli e con un intervento di potenziamento ulteriore dell’illuminazione pubblica già presente.

«L’area giochi è dedicata ai bambini e alle famiglie di Frigole che ora hanno uno spazio pubblico in più dove incontrarsi e passare qualche ora di svago e socialità – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – è un ulteriore segnale di vicinanza e attenzione alla comunità di Frigole che l’amministrazione rende esplicito, che si affianca ai progetti Tramareterra, che consentiranno la fruizione del bellissimo bacino di Acquatina e dei paesaggi della bonifica, che sono una ricchezza naturalistica e culturale che attende di essere riscoperta. È già partito il recupero di parte del fabbricato dell’Idrovora, che sarà il primo centro tartarughe posto a ridosso del mare sulla costa leccese. E siamo ormai vicini alla demolizione dell’ex Lido Rella, un rudere che oggi deturpa una delle più belle spiagge di Frigole, e che finalmente sarà rimosso ripristinando la bellezza e la sicurezza di quel tratto di costa, a beneficio della comunità di Frigole e di tutta la città. Con il Cis, inoltre, abbiamo già finanziato la realizzazione di un approdo attrezzato che consentirà a pescatori e diportisti di poter finalmente beneficiare di una infrastruttura fondamentale. Frigole è un borgo pieno di potenzialità e di bellezza che, se portate alla luce, possono garantire nuove opportunità e sviluppo per tutta la comunità».