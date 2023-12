(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 Gentili,

*FERRARA, “NATALE CON I BERSAGLIERI”. BRANI INTONATI DALLA FANFARA DI SAN

DONÀ DI PIAVE SOTTO LA STATUA DEL SAVONAROLA. MOMENTO DI COMMEMORAZIONE AI

CADUTI DAVANTI AL MONUMENTO IN PIAZZA XXIV MAGGIO*

*IL SINDACO FABBRI: “STIMA E GRATITUDINE PER CHI HA COMBATTUTO PER GLI

IDEALI DELLA NOSTRA NAZIONE”. IL VICESINDACO LODI: “UN OMAGGIO A CHI HA

DATO TUTTO PER LA NOSTRA LIBERTÀ”*

*Ferrara, 10 dic* – Si è tenuta questa mattina l’iniziativa “Natale con i

Bersaglieri”, organizzata dal Consiglio di sezione A.N.B. Bersaglieri di

Ferrara “M.O.V.M. Aurelio Zamboni”, con la partecipazione della Fanfara di

San Donà di Piave e il patrocinio del Comune di Ferrara. Erano presenti

autorità civili e militari, diverse associazioni d’Arma, oltre alla fanfara

di bersaglieri in congedo e a un gruppo storico rievocativo. Il vicesindaco

Nicola Lodi ha preso parte all’evento in rappresentanza della città.

“La nostra comunità è fortemente legata allo spirito e ai valori trasmessi

ancora oggi dai bersaglieri – ha ricordato il sindaco Alan Fabbri -. Per

questo oggi abbiamo voluto ricordare, con stima e gratitudine, chi ha

combattuto valorosamente per gli ideali della nostra nazione con un momento

di festa nel segno della tradizione”.

“La storia della nostra città ha un legame stretto con i Bersaglieri del

Po, eternamente omaggiati dal complesso monumentale in cui oggi ci

ritroviamo a distanza di pochi mesi dalla donazione al Comune di Ferrara,

lo scorso maggio, del monumento dedicato ai Bersaglieri del Po, radunatisi

per la prima volta sul nostro territorio 175 anni fa – ha detto il

vicesindaco Nicola Lodi -. In quest’occasione rinnovo il nostro impegno a

custodire il patrimonio di chi ha dato tutto per la nostra libertà e a

onorare il passato, costruendo un presente solidale che guardi al futuro

con speranza e determinazione, nel segno di tutti i nostri conterranei che

hanno contribuito a scrivere un capitolo decisivo della storia italiana”.

Dopo l’adunata dei bersaglieri in piazza XXIV Maggio, alle 10 si è tenuta

l’alzabandiera, con la deposizione di una corona d’alloro in ricordo ai