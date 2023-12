(ARC) Borin Coastal Rowing Race: Scoccimarro, corona lo sport per tutti

(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 Trieste, 10 dic – “Le premiazioni di questi atleti, dai 17 ai

74 anni, provenienti da tutta Italia ma anche da molti Paesi

europei e dal Regno Unito, coronano una due giorni di regate

nello spirito dello ‘sport per tutti’: la Regione Friuli Venezia

Giulia rinnova il suo sostegno alla Societ? Ginnastica Triestina

Nautica perch? promuove la pratica sportiva per tutti e anche

perch? grazie a queste competizioni possiamo aumentare

l’attrattivit? per la nostra citt? e il nostro golfo”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente

Fabio Scoccimarro a margine delle premiazioni della seconda

giornata di regate della quarta edizione della Borin Coastal

Rowing Race svoltasi nello specchio di mare antistante il porto

di Trieste con partenza e arrivo dal molo Audace.

Organizzato dalla Societ? Ginnastica Triestina Nautica, con il

contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e con

l’organizzione del Comune di Trieste, l’evento sportivo ha visto

240 partecipanti – divisi tra le due giornate di gare e

provenienti oltre che dalle societ? regionali anche dalla

Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Regno Unito, Ungheria e

Malta.

Un formato della disciplina del Coastal rowing, il beach sprint,

? stato incluso nel programma dei Giochi Olimpici di Los Angeles

2028.

“Il Coastal rowing ? un nuovo modo di intendere il canottaggio e

si pratica con scafi di ispirazione velica idonei a reggere un

mare formato con onde e vento: ad emergere oltre all’aspetto

agonistico ? soprattutto il rapporto canottiere-mare-natura e

questa la rende una disciplina molto affascinante” ha commentato

Scoccimarro, che ha ringraziato il presidente della SGT Bruno

Ricamo e gli organizzatori Andrea Milos e Marco Bonini con tutti

i volontari impegnati nell’evento che ha preso il via venerd?.

Diverse le categorie in gara, dagli Under 19 ai Senior e i

Master, con il partecipante pi? vecchio di 74 anni.

Nelle gare riservate ai “senior” anche due nomi stranieri ed uno

italiano di caratura internazionale: la monfalconese Ilaria

Corazza della SC Timavo che ha avuto la consacrazione definitiva

nel canottaggio d’alto livello nel 2023 con l’oro nel doppio pesi

leggeri e l’argento nel 4 di coppia mix alle Universiadi e

l’argento nel singolo pesi leggeri ai Mondiali U23.

Forte di circa 150 soci, la Sezione Nautica della storica societ?

triestina, insignita della “Stella d’Oro per meriti sportivi”, ha

iniziato l’attivit? agonistica ad alti livelli internazionali sin

dal 1894 nel canottaggio e pu? vantare

tre partecipazioni ai Giochi Olimpici; due partecipazioni ai

Campionati del Mondo; due partecipazioni alla Coppa del Mondo;

sette partecipazioni ai Campionati d’Europa; quarantasette titoli

di Campione d’Italia.

