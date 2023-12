Comunicato stampa | COLDIRETTI CUNEO: NATALE IN TAVOLA CON IL CAPPONE, STAGIONE DI VENDITE AL VIA

(AGENPARL) – sab 09 dicembre 2023 N. 238 – 9 dicembre 2023

COLDIRETTI CUNEO: NATALE IN TAVOLA CON IL CAPPONE, STAGIONE DI VENDITE AL VIA

Dal Cappone di Morozzo al Real Cappone di Racconigi, migliaia di pregiati capi avicoli saranno commercializzati in vista delle Festività

Inizia nella Granda la stagione di commercializzazione del cappone, prodotto tradizionalmente legato alla stagione fredda e alle tavole delle Feste natalizie. Lo rende noto Coldiretti Cuneo nell’evidenziare i tanti prodotti di eccellenza presenti sul territorio come il Cappone di Morozzo, il Real Cappone di Racconigi e il Cappone di Moretta.

Le origini del cappone – spiega la Coldiretti – si perdono nella notte dei tempi tanto che già in epoca romana era nota e diffusa la tecnica di allevamento, consolidata in diverse zone della Granda. Il cappone testimonia la grande biodiversità della nostra Provincia, essendo allevato anche in areali destinati principalmente ai grandi allevamenti e alle coltivazioni di cereali.

L’allevamento del cappone – prosegue Coldiretti Cuneo – ha molto spesso alle spalle storie di aziende familiari che ripetono, di anno in anno, gesti dalla tradizione millenaria che iniziano ogni primavera con la schiusa dei pulcini e proseguono con la crescita, la castratura e l’ingrasso fino alla commercializzazione, che ha luogo tra dicembre e gennaio.

A testimoniare le profonde radici dell’allevamento di capponi ci sono le Fiere in programma nelle prossime settimane: il 10 e 11 dicembre 2023 è tempo di Fiera nazionale del Cappone di Morozzo, il 14 dicembre a Racconigi si svolgerà l’annuale fiera di Santa Lucia dedicata al cappone, mentre il 18 dicembre tornerà la storica Fiera del Cappone di Moretta, giunta alla 462esima edizione.

Si tratta di prodotti di altissima qualità – spiega Coldiretti Cuneo – che rispondono a rigorosi disciplinari di produzione e sono strettamente legati ai territori di produzione tanto che alcuni sono prodotti De.Co (denominazioni comunali) come il Real Cappone di Racconigi e il Cappone di Moretta, altri sono inseriti nell’elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) come il Cappone di Morozzo, peraltro annoverato fra i “Sigilli” di Campagna Amica, in quanto custode di biodiversità.

Quest’anno si stima la vendita di oltre 4.500 capi a marchio Cappone di Morozzo – per il quale è in via di riconoscimento ufficiale la razza nostrana di Morozzo – e di 1.200 capi a marchio Real Cappone di Racconigi.

“L’invito che rivolgiamo ai consumatori è di riscoprire il buon cibo stagionale e locale, acquistando i capponi cuneesi in vista delle Festività natalizie, per gustare o regalare una specialità di grande tradizione e dare un aiuto concreto all’economia del nostro territorio” afferma il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

“I capponi, oltre che destinati alla vendita diretta, acquistabili per esempio nei mercati Campagna Amica e nei punti vendita aziendali Campagna Amica, sono sempre più spesso richiesti dalla ristorazione, anche fuori dai confini regionali, segnando l’avvio di importanti sinergie tra chi alleva, chi cucina e chi promuove questo prodotto all’insegna di stagionalità, autenticità e genuinità” conclude il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.

