RADIO 1 RAI – IL MINISTRO RAFFAELE FITTO, A “GIU’ LA MASCHERA”: “ABBIAMO MODIFICATO UNA SERIE DI MISURE CHE SONO STATE FUORI DAL PNRR E CHE CONSENTIRANNO DI DARE RISPOSTE AL CONTESTO CHE VIVIAMO”

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, RAFFAELE FITTO, A “GIU’

LA MASCHERA” (RADIO 1 RAI): “ABBIAMO MODIFICATO UNA

SERIE DI MISURE CHE SONO STATE FUORI DAL PNRR E CHE

CONSENTIRANNO DI DARE RISPOSTE AL CONTESTO CHE

VIVIAMO”

Roma, 4 dicembre 2023

“Abbiamo modificato una serie di misure che sono state fuori dal PNRR che

consentiranno di dare risposte al contesto che viviamo”. Lo ha affermato il Ministro

per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, a “Giù la maschera”, il

programma condotto da Marcello Foa in onda su Radio 1 Rai, dedicato alla quarta

rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“La quarta rata riguarda un po’ tutti i settori”, ha esordito Fitto nella sua prima

intervista su questo tema, “Scuola, ambiente, transizione digitale e verde, e interventi

di carattere infrastrutturale: obiettivi intermedi che accompagnano delle misure. Il

Governo ha fatto una scelta molto complessa nella fase iniziale. Ha chiesto alla

Commissione europea di modificare gli Obiettivi della quarta rata. La Commissione

ha approvato il raggiungimento di questi obiettivi. Ad agosto abbiamo presentato una

revisione complessiva del Piano. Obiettivi da realizzare e da raggiungere, ben 145 su

295, che interessano tutte le rate dalla quinta alla decima. Un riassetto che ci

consentirà di guidare questa fase” perché “è cambiato il contesto socioeconomico e,

bisogna rendere più realizzabili, concreti e possibili gli obiettivi che inizialmente

erano stati previsti”.

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario il Ministro Fitto ha spiegato che “abbiamo

modificato una serie di misure che sono state spostate fuori dal PNRR che

consentiranno di dare risposte a imprese e famiglie al contesto che viviamo”. In

riferimento al passato il Ministro per gli affari europei ha spiegato che “c’è bisogno

di lavorare seriamente, e abbiamo costruito da subito il lavoro con la Commissione

europea e in particolare con la task force. C’è stato un rapporto costruttivo. All’inizio

abbiamo avuto posizioni differenti ma era utile per capire bene gli obiettivi che

volevamo affrontare e risolvere. E’ stato fatto un lavoro positivo, anche per il futuro.

Il piano non può vivere delle tensioni che ci sono nel dibattito politico. Il PNRR non

è una questione di centometristi. Non si può ogni volta aprire un dibattito. E’ una

maratona, e bisogna tenere il passo giusto per arrivare fino in fondo”.

Fitto ha ribadito che quella del PNRR è una dimensione “che non c’è mai stata nella

storia del nostro paese. I piani precedenti erano nettamente inferiori e non avevano i

criteri di ammissibilità previsti nel PNRR Il nostro paese ha il più grande PNRR

rispetto a qualsiasi altro paese. E’ chiaro che la maggior parte degli interventi sono

stati in questa fase accompagnati dalla definizione di progettazione e stanno per

partire le gare. Nella revisione che abbiamo approvato abbiamo definito aspetti

importanti. Ci sono oltre 5 miliardi su infrastrutture strategiche. Sono scelte molto

rilevanti che hanno la possibilità un miglioramento della qualità della spesa e

raggiungere i risultati. La maggior parte di queste risorse sono a debito, per questo

abbiamo bisogno di una crescita, e per centrare la crescita c’è necessità di una spesa

di qualità”.

Quanto alla polemica sui pochi investimenti per il sud il Ministro Raffaele Fitto ha

spiegato che “il piano ha un elemento del 40% di risorse al Mezzogiorno. In secondo

luogo, sul sud c’è una strategia che il Governo sta mettendo in campo”, tra accordi di

coesione e la restituzione della zona speciale unica. “Un lavoro molto complesso,

concordato con la commissione europea. Stiamo attrezzando anche altre risorse

ordinarie affinché possano essere coordinate con quelle del PNRR. Una visione

strategica che eviti che la mano destra non sappia quello che fa la mano sinistra. In

questo contesto il sud è il principale beneficiario”.