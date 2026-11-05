Torino Metro 1, Maccanti (Lega): “Dai sindaci del PD tanta visibilità politica, ma su loro responsabilità tacciono

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Roma, 5 nov. – "Ancora una volta, sulla Metro 1 di Torino, i quattro sindaci del PD sembrano più interessati a fare politica, come già dimostrato con la manifestazione del 10 ottobre, mentre sarebbe più opportuno che si interrogassero sulle proprie responsabilità. A partire dal sindaco Lo Russo, che avrebbe dovuto vigilare maggiormente sull'andamento dei lavori, considerato che la Città di Torino detiene il 100% di Infra.To, la società incaricata della realizzazione dell'opera. Ricordo che appena un anno fa la metropolitana era interamente finanziata e oggi ci troviamo di fronte a un fabbisogno aggiuntivo di quasi 70 milioni di euro, una cifra enorme che meriterebbe qualche spiegazione. La Lega ha già dimostrato con i fatti il proprio impegno: dagli oltre 24 milioni sbloccati dal CIPESS agli 8,5 milioni ottenuti con la legge di bilancio 2025, che avevano consentito di completare il finanziamento dell'opera e che oggi permettono gli interventi urgenti sui cantieri per dare sollievo a residenti e commercianti dopo anni di disagi. Siamo impegnati ad affrontare con serietà questa manovra di bilancio per dare risposte ai cittadini su tanti fronti: dal carovita alle pensioni, e ci sarà anche il massimo impegno per reperire le risorse necessarie a completare le opere strategiche, tra cui vorrei ricordare anche la TAV e il Terzo Valico, in forti difficoltà a causa del caro materiali".
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