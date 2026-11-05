Close Menu
Trending
giovedì 5 Novembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Torino Metro 1, Maccanti (Lega): “Dai sindaci del PD tanta visibilità politica, ma su loro responsabilità tacciono

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Novembre 2026 - Roma, 5 nov. – "Ancora una volta, sulla Metro 1 di Torino, i quattro sindaci del PD sembrano più interessati a fare politica, come già dimostrato con la manifestazione del 10 ottobre, mentre sarebbe più opportuno che si interrogassero sulle proprie responsabilità. A partire dal sindaco Lo Russo, che avrebbe dovuto vigilare maggiormente sull'andamento dei lavori, considerato che la Città di Torino detiene il 100% di Infra.To, la società incaricata della realizzazione dell'opera. Ricordo che appena un anno fa la metropolitana era interamente finanziata e oggi ci troviamo di fronte a un fabbisogno aggiuntivo di quasi 70 milioni di euro, una cifra enorme che meriterebbe qualche spiegazione. La Lega ha già dimostrato con i fatti il proprio impegno: dagli oltre 24 milioni sbloccati dal CIPESS agli 8,5 milioni ottenuti con la legge di bilancio 2025, che avevano consentito di completare il finanziamento dell'opera e che oggi permettono gli interventi urgenti sui cantieri per dare sollievo a residenti e commercianti dopo anni di disagi. Siamo impegnati ad affrontare con serietà questa manovra di bilancio per dare risposte ai cittadini su tanti fronti: dal carovita alle pensioni, e ci sarà anche il massimo impegno per reperire le risorse necessarie a completare le opere strategiche, tra cui vorrei ricordare anche la TAV e il Terzo Valico, in forti difficoltà a causa del caro materiali".

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl